Steigende Nachfrage, enge Projektzeiten und begrenzte personelle Ressourcen stellen PV-Installationsbetriebe vor organisatorische und technische Herausforderungen. Vor diesem Hintergrund hat der PV-Montagesystemhersteller und Großhändler TRITEC das PV-Klemmsystem TRI-CLIP Ready für Ziegeldächer entwickelt.

Das Klemmsystem ermöglicht das effiziente Einklicken der Montageschienen in die von TRITEC entwickelten Dachhaken mit vormontierten SmartFix-Verbindern, ohne die Profile zusätzlich jeweils zu verschrauben. Dadurch entfallen zeitaufwendige Montageschritte bei der Befestigung der Profile.

Klickverbindung und schwimmende Modulfeldlagerung

Das PV-Klemmsystem TRI-CLIP Ready von TRITEC basiert auf dem Prinzip „Klick & Ready“ – die Installation erfolgt in wenigen Arbeitsschritten: Die TRI-CLIP Ready Dachhaken werden in Reihe montiert und ausgerichtet. Dabei gleichen sie Dachunebenheiten spielend aus. Die an den Dachhaken vormontiertem SmartFix-Verbinder ermöglichen das Einklicken der Klemmprofile ohne zusätzliche Verschraubung. Dadurch reduziert sich die Anzahl der Montageschritte bei der Installation der PV-Anlage deutlich. Danach werden die PV-Module mit Mittel- und Endklemmen befestigt.

Die schwimmende Verbindung zwischen Profilen und Dachhaken kann Bewegungen des Daches aufnehmen. Mechanische Spannungen in der Unterkonstruktion und an den Modulen werden reduziert. Für die Installation ist einzig der TX-40 Schraubantrieb notwendig.

Zu den wesentlichen Eigenschaften des Systems gehören:

• reduzierter Montageaufwand

• Installation mit nur einem Schraubantrieb

• keine zusätzliche Verschraubung der Profile

• spannungsfreie, schwimmende Modulfeldlagerung

Dachhaken für unterschiedliche Dachgegebenheiten

Der TRI-CLIP Ready Dachhaken verfügt über vormontierte SmartFix-Verbinder. Eine höhenverstellbare Grundplatte lässt sich in 5-mm-Schritten auf 25, 30, 35 und 40 mm Lattungsstärke einstellen. Der extra lange Kragarm ist auch für großformatige Dachziegel ausgelegt. Mehrere Fußbohrungen bieten verschiedene Befestigungsmöglichkeiten; der Dachhakenbügel unterstützt die horizontale und vertikale Justierung.

Der Dachhaken besteht aus gehärtetem Aluminium. In Kombination mit den SmartFix-Verbindern ermöglicht er das Einklicken der TRI-CLIP Ready Klemmprofile ohne zusätzliche Verschraubung. Die Konstruktion ist darauf ausgelegt, Dachunebenheiten optimal auszugleichen.

Planung und geprüfte Komponenten

Für die Planung der PV-Anlage mit TRI-CLIP Ready steht eine ausgefeilte Planungssoftware zur Verfügung. TRITEC fertigt seine PV-Montagesysteme in Europa. Die Komponenten des TRI-CLIP Ready Montagesystems sind statisch geprüft und für Wind- und Schneelasten optimiert.

Fazit: Die Montagelösung TRI-CLIP Ready PV-Klemmsystem für Ziegeldächer unterscheidet sich deutlich hinsichtlich Effizienz, Langlebigkeit und Montagezeit von herkömmlichen PV-Klemmsystemen anderer Hersteller. TRITEC bietet damit eine innovative und dank schwarzer Komponenten ebenfalls ästhetische Lösung für PV-Installationsbetriebe, um dem Zeitdruck auf der Baustelle entgegenzuwirken.

Quelle: TRITEC | TRIENERGY Deutschland GmbH