In der Schweiz bekommt man für die Errichtung einer PV-Anlage einen Investitionszuschuss. Ab Januar 2027 steigen diese Photovoltaik-Einmalvergütungen.

Der Schweizer Bundesrat hat Änderungen an der Energieförderungsverordnung (EnFV) und der Stromversorgungsverordnung beschlossen und damit zwei Verbesserungen für die Photovoltaik auf den Weg gebracht. Der Schweizer Solarverband Swissolar begrüßt die Verbesserungen für die Photovoltaik. Er fordert jedoch weitere Anpassungen, um das Photovoltaik-Ausbauziel des Bundesrates für 2030 erreichen zu können.

Photovoltaik-Einmalvergütungen steigen

Bei der Anpassung der Einmalvergütung werden die Fördersätze nicht nur für kleine Photovoltaik-Anlagen mit Leistungen bis 30 kW, sondern auf Anregung von Swissolar auch für Anlagenleistungen bis 100 kW erhöht. Zudem hat der Bundesrat den Fördersatz für PV-Anlagen ohne Eigenverbrauch bis 150 kW Leistung erhöht. Damit schafft die Schweizer Regierung zusätzliche Anreize für den PV-Ausbau auf bisher unterdurchschnittlich genutzten Mehrfamilienhäusern, Gewerbebauten und auf Landwirtschaftsbauten. Mit den erstmalig erhöhten Fördersätzen der Photovoltaik-Einmalvergütung begegnet der Bundesrat nach Ansicht von Swissolar der Verunsicherung durch die veränderten Abnahmevergütungen für Solarstrom in der Schweiz.

Zudem hat der Bundesrat die Abschaffung von individuell angerechneten Gebühren bei der Einführung von Zusammenschlüssen zum Eigenverbrauch (ZEV) und lokalen Elektrizitätsgemeinschaften (LEG) beschlossen. Damit werden die Spielregeln schweizweit vereinheitlicht und die Umsetzung dieser für die Photovoltaik wichtigen Modelle vereinfacht.

Weitere Erleichterungen für die Photovoltaik in der Schweiz gefordert

Nach Ansicht von Swissolar hat der Bundesrat es aber versäumt, weitere wichtige Erleichterungen für die Photovoltaik zu beschließen. Dies wäre dringend angebracht, um das bundesrätliche Ausbauziel für die Photovoltaik für 2030 zu erreichen, das mit dem momentanen Ausbau um 4 TWh jährlicher Solarstromproduktion verfehlt wird. Swissolar fordert insbesondere:

Die Vereinfachung der Preisregulierung für ZEV unter Beibehaltung des Mieterschutzes.

Volle Ausnutzung des gesetzlichen Rahmens bei den Abschlägen auf die Netzgebühren bei LEG.

Verpflichtung der Grundversorger, dynamische Energie- und Netztarife als Wahltarif anzubieten. Diese sind laut Swissolar von größter Bedeutung für die Anreizung der Flexibilisierung von Photovoltaik-Einspeisung und Verbrauch.

Einführung von Obergrenzen bei den Messtarifen, die sich je nach Netzbetreiber stark unterscheiden.

Die Erhöhung der Obergrenze bei der Förderung der Verstärkung von Anschlussleitungen von 50 auf 100 CHF pro Kilowatt Leistung. Die aktuelle Höhe des Betrags ist laut Swissolar unzureichend, insbesondere um die Kosten von Anschlüssen von Photovoltaik-Anlagen im Landwirtschaftsbereich zu ermöglichen.

Die Solarinitiative hatte der Schweizer Bundesrat kürzlich abgelehnt.

Quelle: Swissolar | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH