Die neue Wallbox EVAC G2 von Sigenergy kann bidirektional laden. Fällt das Netz aus, kann die Fahrzeugbatterie das Haus mit Strom versorgen. Auch überschüssigen Sonnenstrom von der Photovoltaik-Anlage nutzt sie automatisch.

Der Batteriespeicherspezialist Sigenergy bringt die neu entwickelte Wallbox EVAC G2 auf den Markt. Diese erfüllt die EU-Verordnung für den Aufbau der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe (AFIR), nach der ab dem 1. Januar 2027 neu installierte AC-Ladepunkte den Kommunikationsstandard ISO 15118-20 unterstützen müssen. Die Norm ISO 15118-20 regelt die digitale Kommunikation zwischen Elektrofahrzeug und Ladeinfrastruktur und deckt dabei sowohl das reguläre intelligente Laden als auch das bidirektionale Laden (wie Vehicle-to-Grid, V2G, oder Vehicle-to-Home, V2H) ab.

Eine Pflicht, dass Wallboxen auch physisch bidirektional laden können müssen, ergibt sich daraus laut Sigenergy jedoch nicht. Dennoch hat die neue Vorgabe zu Verunsicherung in der Branche geführt. „Viele Marktteilnehmer befürchten, dass sie ab Januar 2027 nur noch Wallboxen einsetzen dürfen, die bidirektionales Laden auch physisch möglich machen“, sagt Sven Albersmeier-Braun, Signergy Vice President Sales für Zentraleuropa. Sigenergy hat darauf reagiert und bietet nun mit der EVAC G2 seinen Kundinnen und Kunden ein Produkt mit vollständigem bidirektionalem Leistungsumfang an. „Wir haben uns bereits früh mit dem Thema auseinandergesetzt und erfüllen mit der Generation 2 unserer Wallboxen nicht nur den geforderten Kommunikationsstandard, sondern können auch tatsächlich bidirektional laden“, sagt Albersmeier-Braun.

Automatisches Laden von Solarstrom

Die neue Wallbox kann nicht nur bidirektional laden, im Verbund mit dem Energiesystem von Sigenergy kann sie auch Solarstrom von der hauseigenen Photovoltaik-Anlage nutzen. Die Wallbox gleicht sich in Echtzeit mit PV-Anlage und Batteriespeicher ab und leitet überschüssigen Sonnenstrom direkt ins Auto. Das KI-gestützte Energiemanagementsystem Sigenagent wertet Solarprognose, dynamische Strompreise, den Ladezustand des Speichers und den Verbrauch im Haushalt aus.

Die Wallbox EVAC G2 lädt physisch bidirektional: Fällt das Netz aus, versorgt die Fahrzeugbatterie das Haus mit Strom (Vehicle-to-Home, kurz V2H). Voraussetzung ist ein Fahrzeug, das bidirektionales Laden unterstützt. Auch Notstrom- und Schwarzstartfähigkeit ist laut Hersteller gegeben: Hausspeicher und Autobatterie unterstützen die Versorgung des Hauses auch bei einem Stromausfall. Sollte der Ausfall der externen Stromversorgung länger anhalten und der Heimspeicher komplett entladen sein, kann die neue Wallbox EVAC G2 den Schwarzstart des gesamten Hausenergiesystems direkt über das Elektrofahrzeug initiieren.

Die neuen Wallboxen eigen sich auch für Gewerbebetriebe und Unternehmenskunden. Denn laut Hersteller kann man bis zu 100 Wallboxen parallel betreiben. Das geht mit dem eigenen Energiemanagement und macht externe Controller überflüssig. Der integrierte MID-Zähler erfasst den Ladestrom genau, etwa für die Abrechnung von Dienstwagen. Im Verbund mit den Gewerbespeichern Sigencube lässt sich die Speicherkapazität auch virtuell erweitern.

Quelle: Sigenergy | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH