Phenogy installiert Natrium-Ionen-Speicher mit 200 kWh in Diepholz

Rund 230 kWp leisten die neuen Solar-Carports am Campus Diepholz der Privaten Hochschule für Wirtschaft und Technik Vechta (PHWT). Zwei Natrium-Ionen-Speicher mit zusammen 200 kWh sollen den Solarstrom zeitversetzt nutzbar machen.

Die Phenogy AG hat am Campus Diepholz der PHWT zwei Natrium-Ionen-Speicher der Series 1 installiert. Das teilte das Schweizer Unternehmen am 16. November mit. Die beiden Speicherschränke vom Typ Phenogy 1.1 stellen nach Unternehmensangaben zusammen 200 kWh Kapazität und 100 kW Lade- und Entladeleistung bereit. Sie ergänzen Solar-Carports mit rund 230 kWp. Einen Termin für die Inbetriebnahme nennt Phenogy nicht.

Natrium-Ionen-Speicher auf der Kundenseite des Netzanschlusses

Die Speicher sind auf der Kundenseite des Netzanschlusspunkts installiert (Behind-the-Meter). Nach Unternehmensangaben steuert das Energiemanagementsystem von Phenogy die Photovoltaikanlage und die Speicher gemeinsam. Es soll den Eigenverbrauch erhöhen, indem es überschüssigen Solarstrom für einen späteren Verbrauch am Campus verfügbar macht.

Als weiteren möglichen Einsatz nennt Phenogy die Kappung von Lastspitzen am Netzanschluss. Bei steigendem Energiebedarf lässt sich das System um weitere Speicherschränke ergänzen.

PHWT wählt Natrium-Ionen statt Lithium-Ionen

Die PHWT suchte Phenogy zufolge gezielt nach einer Alternative zu Lithium-Ionen-Speichern. Die Hochschule habe sich bewusst für Natrium-Ionen-Zellen entschieden, sagte PHWT-Präsident Prof. Dr. Dennis De laut Mitteilung. Die Natrium-Ionen-Zellen mit NFPP-Kathode kommen laut Phenogy ohne Lithium, Graphit und Kobalt aus.

Das Schweizer Unternehmen hat seinen Sitz in Root bei Luzern und wurde 2019 gegründet. Phenogy beschäftigt nach eigenen Angaben mehr als 60 Mitarbeitende.

Quelle: Phenogy AG | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH