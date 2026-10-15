Akotec: Mit Solarthermie Made-in-Germany gegen den Trend

Foto: Guido Bröer Katrin Sprenger – hier mit einer Produktionscharge Sammlerschienen für Röhrenkollektoren – arbeitet seit dem Gründungsjahr 2008 bei Akotec und leitet das Unternehmen seit 2018 als Geschäftsführerin.

In Angermünde, 80 Kilometer nordöstlich von Berlin, fertigt seit 2008 die Akotec Produktionsgesellschaft mbH Solarthermiekollektoren. Auch die Vakuumröhren, die das Unternehmen einsetzt, sind Made in Germany. Seit Jahren hat der Kollektorhersteller mit dem starken Abwärtstrend der gesamten Solarwärmebranche zu kämpfen. Doch aktu­ell spürt Akotec-Geschäftsfüh­rerin Katrin Spren­ger Aufwind und ist zuversicht­lich, dass die Solarthermie weiterhin ihre Marktchancen nutzen kann.