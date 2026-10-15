Akotec: Mit Solarthermie Made-in-Germany gegen den Trend
In Angermünde, 80 Kilometer nordöstlich von Berlin, fertigt seit 2008 die Akotec Produktionsgesellschaft mbH Solarthermiekollektoren. Auch die Vakuumröhren, die das Unternehmen einsetzt, sind Made in Germany. Seit Jahren hat der Kollektorhersteller mit dem starken Abwärtstrend der gesamten Solarwärmebranche zu kämpfen. Doch aktuell spürt Akotec-Geschäftsführerin Katrin Sprenger Aufwind und ist zuversichtlich, dass die Solarthermie weiterhin ihre Marktchancen nutzen kann.