Der Solarverband BSW-Solar hat sich einen neuen Namen gegeben. Jetzt heißt die Interessenvertretung der Photovoltaik und Solarthermie Bundesverband Solar- & Batteriewirtschaft (BSB), um der wachsende Bedeutung von Batteriespeichern gerecht zu werden.

Der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW) hat beschlossen, künftig unter dem Namen Bundesverband Solar- & Batteriewirtschaft (BSB) aufzutreten. Das hat die Mitgliederversammlung des Verbandes in Berlin beschlossen. Mit der Umbenennung will der Verband die enge Verzahnung von Photovoltaik und Speichertechnologien betonen und der stark gewachsenen wirtschaftlichen und energiewirtschaftlichen Bedeutung von Batteriespeichern Rechnung tragen.

„Batteriespeicher sind längst nicht mehr nur das Beiboot der Photovoltaik. Sie entwickeln sich zum zweiten Motor der Energiewende. Inzwischen ist nahezu die Hälfte unserer Mitgliedsunternehmen auch im Speichergeschäft aktiv – als Hersteller, Projektierer, Händler oder Installateure. Die Speicherbranche ist längst zu einem zweiten starken Standbein unseres Verbandes geworden. Höchste Zeit also, dass sich dies auch in unserem Namen widerspiegelt“, sagt Carsten Körnig, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes Solar- & Batteriewirtschaft (BSB).

Die dynamische Marktentwicklung unterstreicht die wachsende Bedeutung der Speichertechnologie: Allein in den ersten neun Monaten des Jahres 2026 wurden in Deutschland mehr als eine halbe Million neue Batteriespeicher mit einer Gesamtkapazität von rund acht Gigawattstunden in Betrieb genommen. Das entspricht einem Kapazitätszuwachs von mehr als 90 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Besonders dynamisch entwickelte sich der Markt für Großbatteriespeicher, der sich im Vergleich zum Vorjahr sogar mehr als vervierfachte (+357 Prozent).

Präsidium von Bundesverband Solar- & Batteriewirtschaft bestätigt, Vorstand neu gewählt

Neben der Namensänderung standen auf der Mitgliederversammlung auch turnusmäßige Vorstandswahlen an. Das bisherige dreiköpfige Präsidium mit Joachim Goldbeck (Goldbeck Solar GmbH), Moritz Ritter (Ritter Solartechnik GmbH & Co. KG) und Jörg Ebel (IBC Solar AG) bleibt für weitere zwei Jahre im Amt.

Neu im Vorstand sind Franz-Josef Feilmeier (Fenecon GmbH), Franz Krug (Zimmermann PV-Steel Group GmbH & Co. KG), Anastasia Segovia Astorga (Maxsolar GmbH), Andreas Schell (IB Vogt GmbH) und Jan Brunner (Baywa re). In ihren Ämtern bestätigt wurden die Vorstandsmitglieder Katharina David (K2 Systems GmbH), Henning Lorang (KLE Energie GmbH), Eric Quiring (SMA Solar Technology AG) und Oliver Schweininger (Chint Solar Europe GmbH).

Quelle: BSB | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH