Goldbeck Solar Polska baut größten Photovoltaik-Solarpark Europas

In Polen soll ein Solarpark mit 722 Megawatt Leistung entstehen, der direkt an das 400-kV-Hochspannungsnetz angeschlossen wird. Laut dem Generalunternehmer des Projekts Goldbeck Solar Polska soll es sich um das bisher größte Solarprojekt in Europa handeln.

Goldbeck Solar Polska, Spezialist für den schlüsselfertigen Bau von Solarparks und Großbatterien, hat den Auftrag für das größte Solarkraftwerk Europas erhalten. Das Projekt Sidłowo-Kikowo-Dobrowo in der Woiwodschaft Westpommern in Polen wird eine installierte Leistung von 722 Megawatt (MW) haben und damit alle bestehenden europäischen Solarparks übertreffen. Es soll zudem die erste großtechnische Photovoltaik-Anlage in Polen sein, die direkt an das 400-kV-Hochspannungsnetz von Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) angeschlossen ist.

Das Projekt umfasst drei große Photovoltaik-Kraftwerke, die dazugehörige Hochspannungskabelinfrastruktur sowie einen Netzanschluss über das Zwischenumspannwerk STR LKO 400/110 kV. Die Photovoltaik-Großanlage umfasst die drei Projekte Sidłowo mit 290 MW Leistung, Kikowo mit 235 MW Leistung und Dobrowo mit 197 MW Leistung.

Die polnische Tochter von Goldbeck Solar hat den Auftrag für den gesamten EPC-Umfang des Solarprojekts erhalten, der die Planung, Beschaffung und Errichtung aller drei Photovoltaik-Kraftwerke, der dazugehörigen Hoch- und Mittelspannungs-Umspannwerke, der Hochspannungskabeltrassen sowie der Netzanschlussinfrastruktur einschließlich des Zwischenumspannwerks STR LKO umfasst. Als Generalunternehmer wird Goldbeck Solar Polska alle Phasen des Projekts überwachen, von der Planung und Beschaffung bis hin zum Bau und zur Inbetriebnahme.

„Wir freuen uns sehr, unser Know-how in das Projekt Sidłowo-Kikowo-Dobrowo einzubringen und ein Projekt zu realisieren, das in Bezug auf Umfang und Wirkung neue Maßstäbe setzt“, sagt Steffen Emmerich, Geschäftsführer von Goldbeck Solar Polska.

Der Solarpark Sidłowo–Kikowo–Dobrowo ist Teil einer umfassenderen strategischen Initiative von Optima Wind, Virya Energy und der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD), die gemeinsam „Virya Renewables Poland“ ins Leben rufen – eine neue Plattform für erneuerbare Energien mit einer Projektpipeline von über 2 GW potenzieller Leistung im ganzen Land.

Bisher galt der Solarpark im ehemaligen Tagebau Witznitz südlich von Leipzig mit einer Leistung von 650 Megawatt als größter Solarpark Europas.

Quelle: Goldbeck Solar Polska | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH