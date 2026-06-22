IBC Solar nimmt Bosch-Klimageräte ins Portfolio auf

Immer mehr Hausbesitzer:innen planen Photovoltaik, Speicher, Wärmeerzeugung und Klimatisierung als zusammenhängendes Energiesystem. Daher bietet Photovoltaik-Spezialist IBC Solar nun auch Klimageräte an.

Der Photovoltaik-Großhändler IBC Solar hat mit dem Heiztechnikunternehmen Bosch Home Comfort eine Partnerschaft vereinbart. Mit der Kooperation reagiert das Unternehmen auf die zunehmende Nachfrage nach ganzheitlichen Lösungen im Sanierungs- und Neubausegment. Immer mehr Hausbesitzer:innen planen demnach Photovoltaik, Energiespeicherung, Wärmeerzeugung und Klimatisierung als zusammenhängendes Energiesystem. Durch die Partnerschaft mit Bosch will IBC PV-Installationsbetriebe dabei untersützen, ihr Leistungsangebot gezielt auszubauen.

Zum Start der Zusammenarbeit nimmt IBC Solar ausgewählte Split-Klimageräte von Bosch in sein Sortiment auf. Die Produkte ergänzen das bestehende Portfolio im Bereich Wärme und Klima und sollen die Grundlage für eine schrittweise Erweiterung der Zusammenarbeit in den kommenden Jahren bilden. „Unsere Kunden entwickeln sich zunehmend zu ganzheitlichen Energiespezialisten. Mit Bosch schaffen wir die Voraussetzungen, um unsere Fachpartner bei dieser Entwicklung bestmöglich zu unterstützen“, sagt Patrik Danz, CSO bei IBC Solar.

Bosch bringt neben einem breiten Produktportfolio auch umfangreiche Schulungs-, Planungs- und Serviceangebote in die Partnerschaft ein. Dadurch erhalten IBC Solar Fachpartner Zugang zu zusätzlichem Know-how und Unterstützung entlang des gesamten Projektprozesses. „Die Energiewende im Gebäudesektor gelingt nur durch intelligente und vernetzte Lösungen“, sagt Tino Hirsch, Leitung Marketing und Vertrieb Bosch Home Comfort Deutschland.

Auf der Intersolar Europe 2026 präsentiert IBC Solar erstmals die neuen Bosch-Klimageräte im Portfolio. Solarteure können sich am Messestand von IBC Solar erfahren, wie sich Photovoltaik, Klima- und weitere Energietechnik zu effizienten Gesamtsystemen kombinieren lassen. Das soll zusätzliche Geschäftsmöglichkeiten im wachsenden Sanierungs- und Modernisierungsmarkt eröffnen.

IBC Solar ist auf der Intersolar Europe vom 23. bis 25. Juni 2026 in Halle A4 mit den Ständen A4.470 und A4.570 vertreten. Das Unternehmen präsentiert dort auch Lösungen für die Photovoltaik-Montage, Gewerbespeicher und die Integration von Wärme.

Quelle: IBC Solar | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH