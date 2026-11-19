Die Fachmesse Sustainable Solutions Düsseldorf bringt am 2. und 3. Dezember 2026 Fachleute der erneuerbaren Energien in der Messe Düsseldorf zusammen. Sie tritt nach Angaben der Veranstalter mit neuem Namen und breiterer Ausrichtung auf.

Die Messe versteht sich als Geschäftsplattform für Solarenergie, intelligente Speicherlösungen, EV-Ladeinfrastruktur und nachhaltige Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik (Green HVAC) in Nordrhein-Westfalen. Der Fokus liegt laut Veranstalter auf praxisorientierten Anwendungen, die den weiteren Fortschritt der Energiewende unterstützen.

Die Branche entwickle sich zunehmend weg von einzelnen Technologien hin zu integrierten Energiesystemen, heißt es in der Mitteilung. Erzeugung, Speicherung, Verteilung und Verbrauch seien dabei immer stärker miteinander vernetzt. Zugleich gewönnen Flexibilität, Systemintegration und intelligentes Energiemanagement an Bedeutung.

Zielgruppen und Fachseminare der Sustainable Solutions Düsseldorf

Internationale Hersteller, Vertriebspartner und Großhändler treffen auf regionale Installateure, Projektentwickler, Energieberater, Planer und weitere Branchenexperten aus Nordrhein-Westfalen und darüber hinaus. Wie Solarserver berichtete, präsentiert LumenHaus auf der Messe intelligente Energielösungen, attraktive Partnerkonditionen und neue Geschäftschancen für Installateure und Distributoren.

Ergänzend zur Ausstellung können Besucher ein kostenloses Fachseminarprogramm besuchen. Es behandelt aktuelle Herausforderungen und Chancen der erneuerbaren Energien. Branchenexperten und Marktspezialisten vermitteln Wissen zu technologischen Entwicklungen, Markttrends, gesetzlichen Rahmenbedingungen und praxisorientierten Lösungen. Das Programm soll strategische Einblicke mit konkretem Praxiswissen verbinden. Fachleute könnten dieses Wissen unmittelbar in ihrem beruflichen Alltag anwenden.

Die Düsseldorfer Messe ist Teil der internationalen Sustainable Solutions-Messereihe. Etablierte Messen gibt es in Amsterdam, Düsseldorf, Leipzig und Wien. Die Organisation baut ihr Netzwerk zudem durch weitere internationale Expansion aus. Der Fokus liegt laut Veranstalter auf der Region: Sie verbindet internationale Anbieter mit den Anforderungen und Geschäftsmöglichkeiten des nordrhein-westfälischen Marktes.

Thea Kranz, Head of Marketing bei Sustainable Solutions Europe, erklärt: „Die Energiewende schreitet schnell voran, und der Markt benötigt zunehmend integrierte Lösungen statt einzelner Produkte.“ Mit der Messe wolle man eine Plattform schaffen, auf der Fachleute diese Lösungen entdecken, Wissen austauschen und neue Geschäftsbeziehungen aufbauen können.

Kooperation mit regionalen Verbänden

Die enge Zusammenarbeit mit regionalen Verbänden der erneuerbaren Energien bleibt nach Angaben der Veranstalter ein wichtiger Bestandteil des Messekonzepts. Durch die Kooperation mit Organisationen wie LEE NRW sollen regionale Marktentwicklungen, Herausforderungen der Branche und Bedürfnisse lokaler Fachleute berücksichtigt werden. Diese Partnerschaften sollen internationale Innovationen enger mit dem regionalen Markt für erneuerbare Energien verbinden. Zudem sollen sie Ausstellern und Besuchern einen zusätzlichen Mehrwert bieten.

Anmeldung und Eintritt

Sustainable Solutions Düsseldorf 2026 findet am Mittwoch, den 2. Dezember, und Donnerstag, den 3. Dezember 2026, in den Hallen 13 und 14 der Messe Düsseldorf statt. Die Messe ist ausschließlich Fachbesuchern aus den Bereichen erneuerbare Energien und Nachhaltigkeit vorbehalten.

Mit einem Einladungscode eines Ausstellers, Branchenpartners oder Medienpartners ist die Registrierung kostenlos. Ohne Code kosten Eintrittskarten 75 € zzgl. MwSt. pro Person. Pressevertreter können kostenlose Eintrittskarten per E-Mail anfordern.

Weitere Informationen zur Messe, zur Registrierung und zu den Beteiligungsmöglichkeiten finden Sie unter diesem Link.

Quelle: Sustainable Solutions Düsseldorf | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH