Wedels letzter Winter

Test für Hamburgs Wärmewende: Im kommenden Winter sollen Tiefengeo­thermie und Abwasser erstmals Energie für die kommunalen Wärmenetze der Hansestadt liefern. Sie sollen Kohle und Gas zurückdrängen.

In den kommenden Wochen soll das erste Tiefengeothermie-Projekt der Hansestadt auf der Elbinsel Wilhelms­burg den Betrieb aufnehmen, kündig­en die Hamburger Energiewerke an. Es wird rund 48 Grad Celsius heißes Wasser fördern, das aus einer Sandsteinschicht in 1.300 Meter Tiefe stammt.

Weil die Temperatur des Thermalwassers nicht ausreicht, um direkt das Nahwärmenetz auf der Elbinsel zu versorgen, heben Wärmepumpen, die mit Ammoniak als natürlichem Kältemittel arbeiten, sie auf 75 bis 85 Grad an. Aus sechs Megawatt (MW) an geothermaler Wärmeleistung werden so acht MW. Die Hamburger Energiewerke wollen den Strom dafür künftig über ein eigenes Blockheizkraftwerk erzeugen.

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Unterm Strich soll die Geother­mie rund zwei Drittel der Energie für das neue Wärmenetz Wilhelmsburg liefern. Es entsteht aus dem Zusammenschluss zweier kleinerer Infrastrukturen auf der Elbinsel. Die Geothermie soll zum einen Erdgas aus dem Wärme-Mix verdrängen und zum anderen helfen, neue Quartie­re an das Netz anzuschließen. Weitere Quellen sind Solarthermie, Biomethan und industrielle Abwärme. Die Geothermie alleine könnte in Wilhelmsburg 6.000 Haus­halte versorgen – mehr als aktuell angeschlossen sind. Mittelfristig, so erklärt Projektleiter Frank Boehnke, könnte eine zwei­te Boh­rung noch mehr Potenzial erschließen.

Wärme aus Abwasser – Wärmepumpe am Klärwerk

Während die regenerative Wärme in Wilhelmsburg fossiles Erdgas überflüs­sig macht, soll die neue Abwasser-Wärmepumpe an der zentralen Kläranlage im Hamburger Hafen vor allem Kohle aus der Fernwärme verdrängen. Denn mit der Inbetriebnahme von Deutschlands größter Großwärmepumpe für geklärtes Abwasser steht das Kohlekraftwerk in Wedel vor seinem letzten Winter. Die Hamburger Energiewerke haben bereits die Stilllegung für den Sommer 2027 beantragt. Bisher dient die aus Südamerika importierte Steinkohle dazu, die Fernwärme im Winter zu sichern. Am zentralen Hamburger Fernwärmenetz hängen 540.000 Wohn­ein­heiten.

Wärmepumpe löst Kohle ab

Der kommende Winter wird für die neue Anlage die Feuertaufe. Zwar läuft das Kohle-Heizkraftwerk Wedel noch. Doch die Alternative – der Energiepark Hafen mit seiner Großwärmepumpe am Klärwerk – soll mehr und mehr übernehmen. „Die vier Wärmepumpeneinheiten gehen ab November sukzessive in den Betrieb“, berichtet Gunnar Han­sen, der die Projektentwicklung der Groß­wärmepumpe verantwortet. Im großen Heizhaus stehen vier Einheiten à 15 Megawatt (MW) zur Verfügung.

Das Abwasser sei im Winter zwölf und im Sommer bis zu 22 Grad warm. Die Wärmepumpen heben das Temperaturniveau auf 90 bis 95 Grad. Das reiche im Sommer aus. „Im Winter sind bis zu 133 Grad notwendig“, rechnet Hansen vor. Für die Spitzenlast soll künftig ein Gas- und Dampfturbinen-Kraftwerk sorgen, das in Kraft-Wärme-Kopplung betrieben wird.

Power to Heat in Wedel seit 2023

Eine Option, um Spitzenlast künftig fossilfrei liefern zu können, ist am Standort des Kraftwerks in Wedel an der Elbe seit Winter 2023 im Einsatz. Die Hamburger Energiewerke betreiben dort eine Power-to-heat-Anlage (PtH) mit einer Leistung von 100 MW. Hinter­grund ist eine Vereinbarung mit Stromnetzbetreiber 50Hertz. Diese sieht vor, dass der Wärmeversorger kurzfristig Strom aus dem Netz aufnehmen muss, und zwar in Zeiten, in denen 50Hertz Windenergieanlagen im Norden wegen Redispatch andernfalls zwangsabschal­ten würde.

Der Strom werde dann in der PtH-Anlage in heißes Wasser für die Hamburger Fernwärme umgewandelt. Im gleichen Umfang reduziert Hamburg Energie die Wärmeproduktion mit Koh­le. Diesen volkswirtschaftliche Nutzen – weniger Kohleverbrennung und weni­ger Kosten für Redispatch – hat 50Hertz für fünf Jahre mit rund 30 Millionen Euro beziffert. „50Hertz hat uns dieses Bud­get zur Verfügung gestellt, um die An­la­ge zu realisieren“, erläutert Kraftwerksleiter Jakobus Gäth. Dafür steht sie im Winter bereit, wenn der Netzbetreiber mit einem Tag Vorlauf ankündigt, wann sie wie viel Strom aufnehmen soll.

Eine Win-Win-Situation: Der Versorger kann damit heute schon ausprobieren, wie die Spitzenlastproduktion für die CO2-freie Fernwärme von morgen aussehen kann. Schließlich haben die Hamburgerinnen und Hamburger per Volksentscheid entschieden, dass die Stadt die Klimaneutralität bis 2040 erreichen soll.

Autor: Oliver Ristau | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH