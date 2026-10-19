Wie Kommunen mit Biomasse, Solar und Wind autark werden

Das Verbundprojekt "biovolatil" untersucht, wie Biomasse-Anlagen so angepasst werden können, dass sie sich flexibel betreiben lassen. So könnten kommunale Versorger Schwankungen von Wind und Solar durch Bioenergie klimaneutral ausgleichen und sich autark aufstellen.

Das Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik (Umsicht) untersucht in einem neuen Forschungsvorhaben, wie kommunale Energierzeuger Biomassekraftwerke flexibel einsetzen können. Hintergrund ist, mit der Bioenergie das Sonnen- und Windenergieangebot zu ergänzen und dem schwankendem Energiebedarf im Tages- und Jahresverlauf Rechnung zu tragen. Um die lokale Energieerzeugung und den Energieverbrauch besser aufeinander abzustimmen, untersucht »biovolatil« das Zusammenspiel von Biomassevergasern mit Blockheizkraftwerken (BHKW), Geothermie und bestehenden Energiesystemen. Das Ziel sei eine klimaneutrale, möglichst autarke und zugleich flexible kommunale Energieversorgung.

Im Mittelpunkt stehen konstruktive und verfahrenstechnische Anpassungen, die einen bedarfsgerechten Betrieb der Biomassevergasungs-BHKW ermöglichen. Der Projektpartner Burkhardt GmbH, ein Hersteller von Biomassekraftwerken, erprobe die Ansätze an einem Vergasersystem unter Praxisbedingungen. »Die Ergebnisse schaffen eine Grundlage, um solche flexiblen Anlagen künftig in reale Energiesysteme zu integrieren«, sagt Projektleiter Johannes Voß vom Umsicht-Institut.

Die Geometrie des Reaktoreinsatzes im Vergaser beeinflusse, wie viel Brennstoff die Anlage umsetze und welche elektrische und thermische Leistung sie erzeuge. Das Projektteam habe daher einen alternativen Reaktoreinsatz entwickelt und in einem Demonstrator getestet. Er soll die Leistung des Biomassevergasungs-BHKW gezielt an einen geringeren Wärmebedarf anpassen. Die Konstruktion sei so ausgelegt, dass sich der Reaktoreinsatz mit geringem Aufwand in bestehenden Anlagen nachrüsten lasse.

Rückführung von Produktgas

Ein weiterer Ansatz ist die Rückführung von Produktgas. Dabei ströme ein Teil des im Prozess erzeugten Gases zurück in den Vergasungsreaktor. Erste Versuchsreihen zeigten, dass sich dadurch das Betriebsverhalten gezielt beeinflussen und sich die minimale Anlagenlast verringern lasse. Die nächsten Tests sollen klären, wie groß das Flexibilisierungspotenzial ist.

Die bisherigen Erkenntnisse fließen in eine übergreifende Betriebsstrategie ein. »Wir diskutieren aktuell verschiedene Konzepte, um Biomassevergasungs-BHKW und Geothermie zu koppeln,«, so Johannes Voß. Reale, standortbezogene Daten aus den Energienetzen der Kommunen Oberhausen und Zittau bilden die Grundlage für die Bewertung. Anschließend vergleicht das Projektteam die Konzepte nach ökologischen und ökonomischen Kriterien.

Das Verbundprojekt »biovolatil« erhalte ferner vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie eine Förderung. Zum Projektkonsortium zählen des weiteren die EnProCo Berlin GmbH, die Fraunhofer-Einrichtung für Energieinfrastrukturen und Geotechnologien IEG, die Hochschule Zittau/Görlitz und das ifeu-Institut. Assoziierte Partner seien die Energieversorgung Oberhausen AG und die Stadtwerke Zittau GmbH.

Quelle: Fraunhofer-Umsicht | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH