Deutscher Solarpreis 2026 für PV-Recycling und Mieterstrom

Beim Deutschen Solarpreis 2026 zeichneten der EUROSOLAR Europäische Vereinigung für Erneuerbare Energien e.V. und die Landesgesellschaft NRW.Energy4Climate GmbH ein Wasserstofflabor für den Schulunterricht aus. Bei der Verleihung am 13. November auf dem Düsseldorfer EUREF-Campus vergaben sie den Sonderpreis für persönliches Engagement erstmals postum. Er ging an Milan Nitzschke.

Bei der 31. Verleihung erhielt die Solar Materials GmbH aus Magdeburg den Deutschen Solarpreis 2026 in der Kategorie „Betriebe und Unternehmen“. Die Veranstalter zeichneten das Unternehmen für ein patentiertes Verfahren zum Recycling ausgedienter Solarmodule aus. Nach ihren Angaben lassen sich damit 99 Prozent der Rohstoffe ohne Einsatz von Chemikalien zurückgewinnen. Wie Solarserver bereits berichtete, gewinnt das Unternehmen mit mechanischen Verfahren unter anderem Silber und Silizium zurück. Silber ist dabei der wertvollste rückgewinnbare Rohstoff.

Deutscher Solarpreis 2026 würdigt Wohnquartier und Wasserstofflabor

Die Genossenschaft Grüner Weiler erhielt den Preis in der Kategorie „Lokale Vereine und Gemeinschaften“ für ihr Wohnquartier „Weiler 1 Oxford“ in Münster. Das Quartier für rund 260 Menschen verbindet Holz-Hybrid-Bauweise mit dem KfW-40-Standard. Mehr als die Hälfte der Wohnungen ist laut Mitteilung gefördert. Zum Energiekonzept gehören Mieterstrom, Photovoltaik und Erdwärme.

In der Kategorie „Bildung und Ausbildung“ zeichneten die Veranstalter den Solarverein Marbach und das Friedrich-Schiller-Gymnasium aus. In ihrem gemeinsamen Wasserstoff-Bildungs-Labor können Schülerinnen und Schüler im Unterricht nachvollziehen, wie aus Solarstrom Wasserstoff entsteht, wie er gespeichert und anschließend in einer Brennstoffzelle genutzt wird.

Postumer Sonderpreis für Milan Nitzschke

Mit dem Sonderpreis für persönliches Engagement würdigten die Veranstalter Nitzschkes mehr als drei Jahrzehnte währenden Einsatz für erneuerbare Energien. Er war Geschäftsführer des Bundesverbands Erneuerbare Energie, arbeitete bei der SolarWorld AG und leitete zuletzt die SL NaturEnergie GmbH. Nitzschke starb im Mai 2026. Seine Ehefrau Norina Dannecker nahm den Preis entgegen.

Solar-Plaketten für Gebäudeintegration und Agri-PV

Drei Plaketten gingen an Architekturprojekte. C.F. Møller Architects integrierte Photovoltaik in die Fassade des Berliner Neubaus „B-One“ der Berlin HYP. Das Freiburger Bürogebäude „The Bow“ von Hadi Teherani Architects kombiniert farblich abgestimmte Fassadenmodule mit einer PV-Anlage auf dem Dach. Bei der Alten Münze in München integrierten Florian Nagler Architekten PV-belegte Biberschwanzziegel denkmalgerecht in die historische Dachdeckung.

Die vierte Solar-Plakette erhielt Landwirt Philipp Hoberg für seine Agri-PV-Anlage in Wadersloh. Rund 40.000 Solarmodule mit einer installierten Leistung von rund 23 Megawatt Peak überspannen dort 17 Hektar Heidelbeerkulturen. Die Modulreihen sind teils in Ost-West- und teils in Südausrichtung angeordnet. Die Anlage erzeugt Strom und schützt die Pflanzen zugleich vor Starkregen, Frost und extremer Hitze. Nach Angaben der Preisveranstalter ist sie die größte Agri-PV-Anlage Nordrhein-Westfalens.

Quelle: EUROSOLAR Europäische Vereinigung für Erneuerbare Energien e.V. / Landesgesellschaft für Energie und Klimaschutz des Landes Nordrhein-Westfalen NRW.Energy4Climate GmbH | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH