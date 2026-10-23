Einer der größten Batterieparks Deutschlands in Alfeld am Netz

Mit einer Leistung von 137,5 MW ist der neue Batteriespeicher im niedersächsischen Alfeld einer der größten Europas. Er ist jetzt ans Netz von Avacon angeschlossen worden.

Einer der größten Batteriespeicher Deutschlands ist in Alfeld (Leine) an das Hochspannungsnetz von Avacon angeschlossen worden. Der Großbatteriespeicher verfüge über eine Leistung von 137,5 Megawatt, teilte der Netzbetreiber mit. Diese Leistung würde rechnerisch ausreichen, um den momentanen Strombedarf einer Großstadt mit mehreren Hunderttausend Einwohnern zu decken.

Dreieinhalb Jahre nach Abschluss des Netzanschlussvertrags im März 2023 habe der Speicher den Betrieb aufgenommen. Grundlage dafür seien die leistungsfähige Infrastruktur des Umspannwerks Godenau bei Alfeld und ein eigens entwickeltes Anschlusskonzept. Über eine grundstücksübergreifende Rohrsammelschiene werde das für den Großbatteriespeicher errichtete Umspannwerk des Betreibers, der Scale Alfeld GmbH & Co. KG, mit dem bestehenden Avacon-Umspannwerk verbunden.

137,5 MW Flexibilität

Großbatteriespeicher können in einem zunehmend von Wind- und Solarenergie geprägten Energiesystem zusätzliche Flexibilität schaffen. Sie nehmen Strom auf und geben ihn zeitversetzt wieder ab. Welchen Beitrag sie für das Stromnetz leisten, hänge jedoch wesentlich von ihrem Standort und ihrer Betriebsweise ab. Entscheidend sei, Speicher so in das Energiesystem zu integrieren, dass ihr Einsatz möglichst mit den Anforderungen des Netzes im Einklang steht.

Christian Meyer, niedersächsischer Minister für Umwelt, Energie und Klimaschutz, sagt: „Für das Gelingen der Energiewende ist der Aufbau einer leistungsstarken Batteriespeicherinfrastruktur notwendig. Der neue Speicher in Alfeld zeigt beispielhaft, welche Bedeutung Großbatteriespeicher künftig für ein klimaneutrales Energiesystem haben können. Moderne und effiziente Batteriespeicher ermöglichen es, große Mengen Strom aus Wind- und Solarenergie zwischenzuspeichern und damit auch dann verfügbar zu machen, wenn die Sonne nicht scheint oder der Wind nicht weht.“

Frank Schwermer, Geschäftsführer der Avacon Netz GmbH, sagt: „In der zweiten Halbzeit der Energiewende müssen wir Erzeugung, Verbrauch und Netzausbau deutlich besser aufeinander abstimmen. Großbatteriespeicher können dabei zusätzliche Flexibilität bereitstellen. Für uns kommt es deshalb darauf an, Speicher vorausschauend in die Netzplanung einzubeziehen und technisch tragfähige Lösungen für ihren Anschluss zu entwickeln.“

Poul Mogensen, Geschäftsführer der Scale Alfeld GmbH & Co. KG, sagt: „Anlagen dieser Größenordnung zeigen, dass sich die für die Energiewende notwendige Flexibilität heute zuverlässig und wirtschaftlich bereitstellen lässt.“

Bernd Beushausen, Bürgermeister von Alfeld (Leine), sagt: „Wir freuen uns, dass hier vor Ort eine Anlage entstanden ist, die weit über Alfeld hinaus Bedeutung für ein zukunftsfähiges Energiesystem hat.“

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