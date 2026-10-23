Fraunhofer: Lithium-Metall-Batterien mit Kohlenstoff stabilisieren

Batterien mit Lithium-Metall-Anoden sind vielversprechend, um Zellen mit hoher Energiedichte zu schaffen, aber technisch noch nicht ausgereift. Zwei Fraunhofer-Institute wollen das ändern und dafür die Schicht zwischen Anoden und Elektrolyt mit amorphem Kohlenstoff absichern.

Zwei Fraunhofer-Institute wollen mit Hilfe von amorphem Kohlenstoff langlebige und umweltfreundliche Lithium-Metall-Batterien entwickeln. Hintergrund der Arbeiten ist laut einer Mitteilung, dass die Nachfrage nach leistungsfähigeren und leichteren Batteriesystemen wachse. Besonders für die Elektromobilität, die Luft- und Raumfahrt sowie stationäre Energiespeicher seien Batterien mit hoher Energiedichte und langer Lebensdauer gefragt. Das Fraunhofer-Institut für Schicht- und Oberflächentechnik IST erforsche deshalb gemeinsam mit dem Fraunhofer USA Center Midwest (CMW) neue Ansätze. Ein solcher seien Lithium-Metall-Anoden, bei denen das Lithium selbst als aktives Anodenmaterial dient. Aufgrund seiner hohen spezifischen Kapazität ermögliche Lithium als Metall Batteriezellen mit potenziell höherer Energiedichte.

Um die Potenziale von Lithium-Metall-Anoden für langlebigere Batteriezellen zu erschließen, setzt das neue Forschungsprojekt »LIMAC – Amorphous Carbon Interlayers for Reliable Lithium-Metal Battery Cells« auf dünne amorphe Kohlenstoff-Zwischenschichten. Im Mittelpunkt stehe die Frage, ob diese die Grenzfläche zwischen Lithium-Metall-Anode und (Fest-)Elektrolyt stabilisieren und dadurch zu zuverlässigeren und langlebigeren Batteriezellen beitragen können.

Dafür wollen die Partner in einem ersten Schritt dünne amorphe Kohlenstoffschichten entwickeln und auf Kupfer-Stromableitern abscheiden. Anschließend werden die beschichteten Materialien in Batteriezellen erprobt und mit Referenzzellen verglichen. Das soll zeigen, welche Eigenschaften der Zwischenschichten für eine möglichst stabile Grenzfläche in der Batteriezelle entscheidend sind.

Technische Fähigkeit und Life-Cycle

Neben der technischen Leistungsfähigkeit betrachtet das Projekt auch die ökologische Perspektive und die spätere Übertragbarkeit auf größere Zellformate. Zum einen wollen die Partner mithilfe einer Ökobilanz (Life-Cycle) relevante Stoff- und Energieflüsse sowie die Umweltwirkungen des Ansatzes untersuchen, zum anderen gleichzeitig ein Konzept für die Übertragung der Technologie auf größere Pouchzellen entwickeln. Ziel sei es ferner, das Potenzial amorpher Kohlenstoff-Zwischenschichten für zuverlässigere Lithium-Metall-Batterien umfassend zu bewerten. So wollen die Institute eine Grundlage für die Weiterentwicklung in Richtung größerer Zellformate schaffen.

Langfristig könnten leistungsfähigere und langlebigere Lithium-Metall-Batterien dazu beitragen, das Gewicht von Batteriesystemen zu reduzieren und gleichzeitig hohe Energiedichten zu ermöglichen. Davon könnten Anwendungen profitieren, bei denen Gewicht, Leistungsfähigkeit und Reichweite eine wichtige Rolle spielen – von Elektrofahrzeugen über die Luft- und Raumfahrt bis hin zu stationären Energiespeichern.

Quelle: Fraunhofer IST | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH