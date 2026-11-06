Zukunft der kleinen PV-Anlagen im EEG 2027 wird noch verhandelt

Foto: Guido Bröer Förderung oder Nicht-Förderung von PV-Anlagen auf privaten Wohnhäusern ist ein Punkt in den Verhandlungen ums EEG 2027.

Im Ringen um die Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes ist die Zukunft der kleinen Photovoltaikanlagen nur ein Thema der Verhandlungen im Bundestag. Für die Vielzahl von Handwerksbetrieben und PV-Betreibern ist es aber das entscheidende. Union und SPD beraten noch über einen Kompromiss zwischen dem vom Wirtschaftsministerium geplanten Aus für die Förderung dieser Anlagen und dem Schutz privater Solarstromerzeuger vor einem zu komplexen Marktmodell.