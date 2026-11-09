Studie: Biomethan-Potenzial aus Reststoffen bleibt knapp

Eine neue Studie von Öko-Institut und Fraunhofer ISE hat das Potenzial von Biomethan aus Reststoffen untersucht. Dieses reicht in keiner Region Deutschlands aus, um den für 2045 erwarteten Bedarf zu decken. Daher sollte man Biomethan in der Gebäudeheizung trotz der im Gebäudemodernisierungsgesetz verankerten Grüngasquote vermeiden.

Die biogenen Reststoffe reichen in keiner deutschen Region aus, um den gesamten Methanbedarf im Jahr 2045 zu decken. Gleichzeitig könnte der Umbau der Gasnetze für den Wasserstofftransport den Transport von Biomethan zwischen den Regionen erschweren. Das zeigt eine neue Studie des Öko-Instituts und des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme ISE In der Studie haben die Forscher:innen die regionale Bedeutung von Biomethan im zukünftigen klimaneutralen Energiesystem untersucht. Sie empfehlen, die weitere zusätzliche Nachfrage nach Biomethan insbesondere bei der Gebäudeheizung zu vermeiden. Andernfalls verschärft sich die Konkurrenz um begrenzte Biomasseressourcen zwischen Gebäuden, Industrie und Energiewirtschaft.

„Biomethan sollte gezielt für Industrieprozesse eingesetzt werden, die sich nur schwer mit Strom betreiben lassen, beispielsweise in der Zementherstellung, sowie für Gaskraftwerke, die bei Bedarf Strom erzeugen und das Stromnetz stabilisieren“, sagt Benjamin Köhler, Studienautor vom Öko-Institut.

Regionale Biomethan-Potenziale reichen nicht aus

Deutschland verfügt über ein technisches Biomethanpotenzial aus Reststoffen wie Gülle, Mist, Ernterückstände und Bioabfällen von rund 105 Terawattstunden (TWh) pro Jahr. Zum Vergleich: Der gesamte Primärenergieverbrauch in Deutschland beträgt rund 3.000 TWh pro Jahr. Von dem Biomethanpotenzial aus Reststoffen nutzt man heute bereits einen großen Teil. Rund 57 Terawattstunden sind laut Studie noch zusätzlich mobilisierbar. Das ginge durch bisher ungenutzte Reststoffe, aus denen sich Biomethan gewinnen ließe. Dem steht im untersuchten Szenario für 2045 eine Methannachfrage von 187 Terawattstunden gegenüber. Die verbleibende Lücke müsste man durch Anbaubiomasse sowie synthetisch erzeugtes Methan aus dem In- und Ausland schließen.

Laut Studie sind die verfügbaren Biomethan-Mengen regional sehr unterschiedlich verteilt. Während man in Bayern aus bislang ungenutzten Reststoffen jährlich rund 12,6 TWh Biomethan gewinnen könnte, sind es in Hessen nur 2,5 und in Sachsen 2,3 TWh. Doch selbst in Regionen mit hohen Potenzialen lässt sich die gesamte künftige Methannachfrage nicht aus eigenen Reststoffen decken. Hinzu kommt, dass die Regionen mit hohem Biomethanpotenzial nicht unbedingt dort liegen, wo man künftig besonders viel Methan benötigt.

Deswegen sollte das Methan auch zwischen einigen Regionen transportierbar bleiben. Wie sich das Gasnetz entwickeln wird, ist nicht abzusehen. Zu erwarten ist, dass die Transportkapazität sinken wird, etwa weil Leitungen zukünftig Wasserstoff statt Methan transportieren.

Biomethan für Wärmewende begrenzt

Die im Gebäudemodernisierungsgesetz verankerte Grüngasquote könnte langfristig zu einer hohen Nachfrage nach Biomethan führen. Allein für Gebäude mit neuen Gaskesseln, die den untersuchten gesetzlichen Quoten unterliegen, könnte 2045 ein Bedarf von rund 35 Terawattstunden grüner Gase anfallen. Das entspricht mehr als dem Dreifachen der heutigen Biomethanproduktion und rund 65 Prozent des zusätzlich mobilisierbaren Biomethanpotenzials. „Im Gebäudesektor sollten daher energieeffiziente Lösungen wie Wärmepumpen grundsätzlich Vorrang haben“, sagt Christoph Kost vom Fraunhofer ISE.

Die Studie „Regionale Bedeutung von Biomethan“ des Öko-Instituts und des Fraunhofer ISE ist unter diesem Link zu finden.

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