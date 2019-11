UKA: Vom Wind- ins Solargeschäft

Der Windparkentwickler UKA aus Meißen plant den Einstieg in das Solargeschäft in Deutschland. Im Fokus stehen Neuprojekte.

Seit 20 Jahren ist die UKA Umweltgerechte Kraftanlagen GmbH & Co. KG in der Entwicklung von Windparks tätig. Nun plant die Firma den Einstieg in das Solargeschäft. Wie die Unternehmensgruppe aus Meißen mitteilte, rolle UKA das Geschäftsfeld nach den USA auch in Deutschland aus. Derzeit liefen die ersten Gespräche. Im Fokus stehe die „Vollentwicklung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen – von der Exploration bis zur Inbetriebnahme“. In den USA seien bereits Projekte geplant.

Seit der Gründung 1999 sei die Firma stark gewachsen. In den letzten fünf Jahren habe sich die Mitarbeiterzahl mehr als verdoppelt, innerhalb der letzten zehn Jahre mehr als verzehnfacht. Die Unternehmensgruppe beschäftige mittlerweile über 550 Mitarbeiter.

28.11.2019