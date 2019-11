Solar-Prozesswärme für Erdgas

Foto: Ontras Die Ontras-Geschäftsführzung bei der Grundsteinlegung für die Solarwärme-Prozessanlage in Kienbaum.

Der Gasversorger Ontras will 2020 östlich von Berlin die größte Solar-Prozesswärmeanlage in Deutschland in Betrieb nehmen. Sie soll das Gas vor der Dekompression vorwärmen.