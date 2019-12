Intilion: Neuer Photovoltaik-Gewerbespeicher

Die Hoppecke-Tochter Intilion bringt ihren ersten Gewerbespeicher auf den Markt. Das Lithium-Ionen-Speichersystem scalebloc bietet eine Speicherkapazität von 68,5 Kilowattstunden.

Die Intilion GmbH bringt im Dezember ihren ersten Energiespeicher für gewerbliche Anwendungen auf den Markt. Das neue Lithium-Ionen-Speichersystem scalebloc hat eine Kapazität von 68,5 Kilowattstunden, die sich dank des modularen Konzepts jederzeit auf bis zu eine Megawattstunde erweitern lassen. Intilion wurde im April dieses Jahres als 100%ige Tochterfirma der Accumulatorenwerke Hoppecke Carl Zoellner & Sohn GmbH gegründet und bündelt seitdem alle Lithium-Aktivitäten der Gruppe.

Intilion liefert den scalebloc in einem wetterfesten Outdoorgehäuse (IP55) mit integriertem Klimakonzept aus, welches eine lange Lebensdauer der Batteriezellen garantieren soll. Dabei ist die Batteriespeicherlösung durch ein Brandschutzgehäuse nach VDE-AR-E 2510-50 geschützt. „Wir haben unseren scalebloc unter den extremsten Umgebungsbedingungen geprüft“, erklärt Sascha Mysik, Director of Global Sales Energy Storage Systems. Das Lithium-Ionen-Speichersystem scalebloc erfüllt sämtliche Bedingungen für Förderprogramme in Deutschland. Durch die Cloudanbindung kann der Speicher einfach in bestehende Energiemanagementsysteme und Infrastrukturen integriert werden. In Echtzeit können so einzelne Parameter überwacht und Wartungsmaßnahmen durchgeführt werden.

Lastspitzen kappen und den Eigenverbrauch erhöhen

Dank des modularen Aufbaus und der AC-Kopplung ist der neue Speicher individuell skalierbar und lässt sich nachrüsten. Das Energiemanagementsystem misst mittels Energiezähler die aktuelle Netzanschlussleistung, sodass der Netzbezug minimiert und die Eigennutzung maximiert wird. Durch die Einbindung des scaleblocs in externe übergeordnete Energiemanagementsysteme reagiert das Speichersystem auf deren Vorgaben und trägt als on-demand-Puffer in Kombination mit anderen erneuerbaren Erzeugungsanlagen zur Kostensenkung bei. So kann für das Lastmanagement ein Grenzwert des Leistungsbezugs festgelegt und überwacht werden.

Während der ab sofort erhältliche Speicher mit einem 30-kW-Wechselrichter ausgestattet ist, bietet der Hersteller ab Sommer 2020 eine 60-kW-Variante an. Sie wurde insbesondere für Betriebe mit hohen Lasten konzipiert, denn die höhere Leistung beschleunigt den Be- und Entladevorgang. Beide Versionen sind zudem ab Sommer 2020 off-gridfähig.

Weitere Informationen zu off-gridfähigen Speichern finden Sie hier.

17.12.2019 | Quelle: Intilion | solarserver.de © EEM Energy & Environment Media GmbH