Das kenianische Rosenzuchtunternehmen Credible Blooms sucht über Crowdinvesting Investoren, die eine Solarstromanlage finanzieren wollen. Sie ist für eine Farm in dem 230 km nördlich von Nairobi gelegenen Rumuruti vorgesehen.

Credible Blooms ist ein global exportierender Rosenzüchter mit zwei Standorten in Kenia. Das Unternehmen hat die erste Blumenfarm in Ngoho in der Nähe von Nairobi im Jahr 2012 eröffnet. 2015 kamen 21 Hektar Anbaufläche in Rumuruti, 230 km nördlich der Hauptstadt, hinzu. Dort soll die Photovoltaik für die Rosenzucht aufgebaut werden. Insgesamt züchten und selektieren 600 Mitarbeiter jährlich rund 31 Millionen Rosen.

Die Strategie des Unternehmens ist die Züchtung von hochwertigen, marktspezifischen Rosensorten gepaart mit nachhaltigen Produktionsmethoden. Diese umfassen beispielsweise die Nutzung von modernen Technologien im Bereich der Düngung und der Wassernutzung. Um den Wasserverbrauch zu minimieren, wird spezieller Mulch verwendet, der den Boden länger feuchter hält und zusätzlich auch vor Unkraut und Pflanzenbefällen schützt. Zusätzlich sind Wetterstationen und computergesteuerte Bewässerungsanlagen installiert. Technik unterstützt auch den optimalen Einsatz von Düngemitteln, um die Pflanzen sehr präzise versorgen können. Um weniger Flusswasser zu nutzen, sammelt das Unternehmen in großen Reservoirs Regenwasser. Darüber hinaus ist die lokale Nachbarschaft eingebunden. Denn dieser stellt das Unternehmen kostenfrei sauberes Wasser zur Verfügung.

Credible Blooms hat sich nun für die Nutzung von Photovoltaik für die Rosenzucht entschieden. Die geplante Photovoltaikanlage mit einer Gesamtleistung von 100 kWp wird die Farm in Rumuruti mit Strom versorgen. Dadurch reduzieren sich nicht nur die Stromkosten, sondern auch die CO2-Emissionen des Unternehmens um bis zu 104 Tonnen CO2 im Jahr. Dafür sucht das Unternehmen Investoren, die über ecoligo.investments, eine Crowdinvesting-Plattform für erneuerbare Energien Projekte der ecoligo GmbH, das Projekt finanzieren können. Weitere Informationen zum Crowdinvesting für das Photovoltaikprojekt finden Sie hier.

17.12.2019 | Quelle: ecoligo | solarserver.de © EEM Energy & Environment Media GmbH