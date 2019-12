Die Produktion von Anlagen für optische Mess- und Prüftechniken, die in der Waferfertigung zum Einsatz kommen, leidet unter sinkenden Volumen und Margen. Meyer Burger konzentriert die Produktion daher nun in Hohenstein-Ernstthal.

Die Meyer Burger Technology AG hat bekannt gegeben, die Produktion am Standort Zülpich in Nordrhein-Westfalen ab Mitte des kommenden Jahres vollständig einzustellen. Die am Meyer Burger Standort Zülpich produzierten und unter der Marke Hennecke vertriebenen Anlagen für optische Mess- und Prüftechniken für die industrielle Fertigung werden zukünftig am größten Meyer Burger Standort in Hohenstein-Ernstthal in Sachsen mit eigenen Ressourcen hergestellt.

Von der Stilllegung des Standortes in Zülpich sind rund 60 Mitarbeitende betroffen. Meyer Burger wird den betroffenen, zum Teil langjährigen Mitarbeitenden auf Basis der gesetzlichen Rahmenbedingungen sozialverträgliche Lösungen anbieten. Meyer Burger erwartet Restrukturierungskosten von rund sieben Millionen Schweizer Franken. Diese Summe stellt das Unternehmen in diesem Jahr zurück. Drei Millionen Schweizer Franken davon werden voraussichtlich im Jahr 2020 den Cashflow beeinflussen.

Hans Brändle, CEO Meyer Burger sagte dazu: „Wir sind stolz auf unser marktführendes Wafer-Inspektions-Produkt und werden es weiter anspruchsvollen Kunden anbieten. Doch sind Volumen und Margen in den letzten Monaten stark gefallen. Die Entscheidung, unseren Standort in Zülpich zu schließen, ist uns deshalb nicht leicht gefallen. Meyer Burger muss sich aber im Zuge der geplanten Anpassung des Geschäftsmodells und als Folge der unattraktiven Margen im Photovoltaik-Standardgeschäft, speziell im chinesischen Markt, und nach Prüfung verschiedener strategischer Optionen zu diesem einschneidenden Schritt entschließen. Die weitere Konzentration unserer Produktion in Hohenstein-Ernstthal ermöglicht weitere Effizienzgewinne und steigert unsere Wettbewerbsfähigkeit.“

