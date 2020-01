Senec-Gründer Mathias Hammer geht neue Wege

Mathias Hammer, der Gründer und langjährige Geschäftsführer des Speicherherstellers Senec, hat das Unternehmen zum Jahresende verlassen. Er will sich dem Aufbau eines anderen Solarunternehmens widmen.

Im Jahr 2009 hatte der damals erst 23 Jahre alte Mathias Hammer die heutige Senec GmbH als Deutsche Energieversorgung GmbH (DEV) in Leipzig gegründet. Ursprünglich wollte er mit der DEV Photovoltaikanlagen vertreiben. Schnell war für den jungen Unternehmensgründer laut eigener Aussage aber klar, dass die Zukunft der Solarenergie in der Speicherung des Solarstroms liegt. 2011 brachte die DEV unter dem Markennamen Senec den ersten Bleispeicher auf den Markt.Im Jahr 2015 stellte das Unternehmen auf Lithium-Ionen-Technologie um.

Das Vertriebsteam um Mathias Hammer hat in den vergangenen Jahren ein Netzwerk aus Fachpartnern aufgebaut. Sie beraten Hausbesitzer, planen die Anlagen, verkaufen und installieren. Dieses Netzwerk hat sich aus Sicht des Unternehmens als wesentlicher Erfolgsfaktor erwiesen. Seit 2018 gehört Senec zur EnBW Energie Baden-Württemberg AG, einem der größten Energieversorgungsunternehmen in Deutschland und Europa.



„Ich bin jemand, der gerne etwas aufbaut und dabei auch ungewöhnliche Ideen umsetzt“, so Mathias Hammer zu seinem Abschied. „Für mich ist der Zeitpunkt gekommen, um an anderer Stelle etwas aufzubauen.“ Das Unternehmen, dem sich Hammer nun widmen will, ist ebenfalls in der Solarbranche tätig und Fachpartner von Senec.

Mathias Hammer war als Geschäftsführer zuletzt verantwortlich für die Bereiche Entwicklung und Vertrieb. Für den Vertrieb Deutschland zeichnet weiterhin Martin Fronius verantwortlich, der 2018 von EnBW Solar+ zu Senec wechselte. In dieser Funktion wurde Fronius Ende 2019 in die erweiterte Geschäftsleitung berufen. Er berichtet an Geschäftsführer Thomas Augat. Die Entwicklung übernimmt Geschäftsführer Jaron Schächter. Unterstützt wird er dabei von CTO Michael Otto, seit August 2018 Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung.

7.1.2020 | Quelle: Senec GmbH | solarserver.de

