Intelligente Ladeinfrastruktur soll Systemeffizienz erhöhen

Elektrofahrzeuge sollen sich von reinen Verkehrsmitteln in dezentrale Energiequellen wandeln, um mehr erneuerbare Energien in das Stromnetz integrieren zu können.

Mit „Smart Charging“ wird Elektromobilität zunehmend intelligent. Elektroautos laden dann, wenn es wirtschaftlich sinnvoll ist, und die Autobatterie dient als Zwischenspeicher für das eigene Haus- oder das Stromnetz. Die aktuellen Trends beleuchtet das White Paper „E-Mobility as an energy resource – Collection of Best Practices to Drive Regulatory Changes”. Das White Paper hat der europäische Wirtschaftsverband SmartEN (Smart Energy Europe) in Kooperation mit der Power2Drive Europe, der internationalen Fachmesse für Elektromobilität und Ladeinfrastruktur, erstellt. Die Fragestellung: Was macht Elektrofahrzeuge zu einem integralen Bestandteil des Stromnetzes und wie sollte die EU-Förderung einer intelligenten öffentlichen Ladeinfrastruktur aussehen?

Die Studie stellt dabei etliche innovative Projekte namhafter Unternehmen in Europa vor, die zeigen, dass der Weg in eine Zukunft mit alternativen Energien weitergeht. Ein weiteres White Paper von SmartEn „Making Electric Vehicles Integral Parts of the Power System“ skizziert, wie der Übergang zu sauberer Energie die Fahrzeuge von reinen Verkehrsmitteln in dezentrale Energiequellen umwandelt. Elektrofahrzeuge können dazu beitragen, die Systemeffizienz zu erhöhen und mehr variable erneuerbare Energien zu integrieren. „Die Herausforderung, Elektrofahrzeuge in das öffentliche Stromnetz zu integrieren und eine öffentliche Ladeinfrastruktur auszubauen, muss durchdacht angegangen werden. Um einige aktuelle Ansätze zu diskutieren, wie diese Integration in Zukunft funktionieren kann, bieten wir für alle Interessierten im Vorfeld der Power2Drive ein kostenloses Webinar an“, so Michael Villa, Head of Policy bei SmartEn. Das Webinar findet am Donnerstag, 6. Februar 2020 ab 15.00 Uhr statt. Weitere Informationen zum Webinar erhalten alle Interessierten auf der Website der Power2Drive.

Intelligente Ladeinfrastruktur: Niederlande Vorreiter beim Ausbau

Die Niederlande sind aktuell eines der führenden Länder beim Ausbau einer intelligenten Ladeinfrastruktur. Vor kurzem hat das Ministerium für Infrastruktur und Wasserwirtschaft die Unterstützung von Vehicle-to-Grid Ladegeräten angekündigt. Mit einem Zuschuss von fünf Millionen Euro unterstützt das Ministerium die Installation von 472 Smart Chargern mit V2G-Funktionalität in 21 niederländischen Gemeinden. Diese zukunftsträchtigen Ladestationen entlasten das Stromnetz. Außerdem nutzen sie Ökostrom besser und machen das Laden von Autos noch günstiger. Die ersten intelligenten Ladegeräte werden in Kürze für den öffentlichen Einsatz verfügbar sein. Für die Stadt Utrecht rechnet die niederländische Regierung 2020 zum Beispiel mit rund 12.000 Elektrofahrzeugen. Für eine solche Flotte werden mehr als 1.600 Ladepunkte benötigt.

Im „Klimaschutzprogramm 2030“ sieht die deutsche Bundesregierung unter dem „Handlungsfeld PKW“ die finanzielle Förderung von Elektrofahrzeugen vor. Das Ziel bis 2030 sind sieben bis zehn Millionen Elektrofahrzeuge. Auch plant sie die Förderung einer gewerblichen und privaten Ladeinfrastruktur im Rahmen des „Masterplans Ladesäuleninfrastruktur“. Das Ziel ist hier eine Million Ladepunkte bis 2030. Bis 2025 sollen entsprechende Programme für den Aufbau öffentlicher Ladesäulen aufgelegt werden. Der Ausbau der öffentlich zugänglichen Ladesäulen kann jedoch nicht allein über Förderung gestemmt werden. Daher will die Regierung dazu auch mit den Automobilherstellern und der Energiewirtschaft ins Gespräch kommen. Wichtig: Um den Aufbau der intelligenten Ladeinfrastruktur zu koordinieren, will die Bundesregierung eine entsprechende Leitstelle einrichten. Über diese Leitstelle soll die „bedarfsgerechte Versorgung“ überwacht und über weitere Maßnahmen beratschlagt werden.

Auch auf der Messe Power2Drive Europe selbst vom 17. bis 19. Juni 2020 in München spielt das Thema „intelligente Ladeinfrastruktur“ eine wichtige Rolle – unter anderem präsentieren Aussteller neue Smart Charging- und Vehicle-to-Grid-Konzepte.

28.01.2020 | Quelle: Solar Promotion | solarserver.de © EEM Energy & Environment Media GmbH