Boom bei Batterie-Verkäufen von SMA

Die SMA Solar Technology AG hat im Jahr 2019 so viel Batterie-Speicherkapazität verkauft wie in allen vorherigen Jahren zusammen. Der Boom bei Batterie-Verkäufen belief sich auf 1 Gigawatt.

Wie das Unternehmen mitteilt, hat es jetzt insgesamt 2 GW Leistung absetzen können. Der größte Anteil des Zuwachses bei Batterie-Verkäufen entfalle dabei auf Batterie-Wechselrichter für große Speicherprojekte. Die leistungsstärksten SMA-Batterie-Wechselrichter kommen weltweit in Speicherkraftwerken mit und ohne Solaranteil zum Einsatz. Auch dies verhalf somit SMA zum Boom bei Batterie-Verkäufen.

„Bei der Integration von großen Anteilen erneuerbarer Energien in die öffentlichen Netze spielen Speichersysteme eine zentrale Rolle“, sagt Marko Werner, Executive Vice President Large-Scale Storage bei SMA. „Sie sind ein wichtiges Instrument für die Flexibilisierung der Stromversorgung und stellen deren Stabilität sicher.“

2019 dreimal so viel wie 2018

SMA entwickelt nach Aussage von Werner seit mehr als drei Jahrzehnten Lösungen zur Speichereinbindung. „Unsere Kunden in allen Teilen der Welt wissen unsere lange Erfahrung und hohe Systemkompetenz zu schätzen“, so Werner. Dementsprechend habe der Verkauf von Speicherlösungen stark zugelegt. 2019 seien es dreimal so viel wie im Vorjahr gewesen. „Mit nun insgesamt zwei GW installierter Batterie-Wechselrichter-Leistung ist SMA in diesem Bereich weiter mit großem Abstand Weltmarktführer“, meint Werner. „Für die kommenden Jahre erwarten wir weiteres Wachstum des globalen Speichermarkts.“ Der Boom bei Batterie-Verkäufen kann sich demnach fortsetzen.

Große Speicher sichern Netzstabilität

In den vergangenen zwei Jahren sind weltweit zahlreiche große Batteriespeicher-Kraftwerke ans Netz gegangen. Batterie-Wechselrichter integrieren dabei große Speichersysteme in die Versorgungsnetze. Sie sorgen für die Bereitstellung von Regelleistung zur Sicherung der Netzstabilität und für die Absicherung der Stromversorgung. Die Betreiber der Großspeicher halten über die verfügbare Regelleistung die Netzfrequenz stabil. Bereits mehrfach haben die Kraftwerke laut SMA dazu beigetragen, großflächige Stromausfälle zu verhindern.

