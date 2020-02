Goldbeck baut in Großbritannien subventionsfreien Solarpark

Der Projektentwickler Goldbeck Solar hat in Großbritannien eine Photovoltaik-Farm gebaut, die ohne Vergütung auskommt. Ihre Leistung liegt bei 7,3 Megawatt (MW).

Die Firma Goldbeck Solar baut in Großbritannien einen subventionsfreien Solarpark. Wie das Unternehmen aus Hirschberg an der Bergstraße mitteilte, handelt es sich um sein erstes subventionsfreies Solarprojekt im Vereinigten Königreich. Das Vorhaben heißt Creacombe + Marlands Solar Farm und befindet sich auf Ackerland in Yealmpton bei Plymouth. Die Anlage sei nach vier Monaten Bauzeit mittlerweile offiziell eröffnet und erzeuge 7.640 Megawattstunden Strom pro Jahr.



Die neue Solarfarm gehöre neben Investoren auch der Gemeinschaft in der Umgebung von Newton & Noss, Holbeton, Yealmpton, Wembury und Brixton. Dadurch sei die Akzeptanz des Projekts besonders hoch. Das Weideland, auf dem sich die Anlage befinde, unterliege durch artenreiche Gräser und Wildpflanzen auch weiterhin der landwirtschaftlichen Nutzung.

13.2.2020 | Quelle: Goldbeck Solar | solarserver.de

