Solar Decathlon: Startschuss für Wuppertal

Der solare Bauwettbewerb Solar Decathlon findet das nächste Mal 2021 in Wuppertal statt. Nachdem die 18 Teilnehmer feststehen, beginnen die ersten Treffen in weniger als zwei Monaten.

Für den kommenden Solar Decathlon ist der Startschuss für Wuppertal gefallen. Wie das Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie mitteilte, starten nun die ersten Workshops im April 2020. Der Wettbewerb um zukunftsweisende urbane Bauformen findet im August 2021 in Wuppertal statt. Zuletzt wählte eine Fachjury 18 internationale Teams aus, die dort um die besten Konzepte wetteifern werden. Neben Teams aus Europa und Asien konnten auch sechs deutsche Teams mit innovativen Konzepten überzeugen.

Der Zehnkampf für nachhaltiges Bauen und Leben, der 2002 in den USA ins Leben gerufen wurde, findet 2021 weltweit zum 21. Mal statt. Nach Austragungsorten wie Madrid und Versailles kommt die europäische Fassung des Wettbewerbs nun erstmals mit neuem urbanem Profil nach Deutschland.

Teams aus elf Nationen

„Wir sind überwältigt vom internationalen Interesse an unserem urbanen Solar Decathlon Europe 21. In einem Jahrhundert der Urbanisierung und des Klimawandels liegt die Zukunft der Menschheit auch und besonders in den Städten. Es ist notwendig, jetzt aktiv die urbane Energiewende umzusetzen. Wir sind dankbar, dies gemeinsam mit engagierten Menschen aus aller Welt tun zu dürfen“, sagt Projektleiter Dr. Daniel Lorberg von der Bergischen Universität Wuppertal. Die Teilnehmer-Teams stammen aus Dänemark, Deutschland, Frankreich, den Niederlanden, Rumänien, Schweden, Spanien, Taiwan, Thailand, Tschechien und Ungarn.

Europäische Städte der Zukunft

Innovative Ideen für eine nachhaltige, energieeffiziente und sozialverträgliche Architektur stehen beim Solar Decathlon Europe 21 im Mittelpunkt. Das Ziel ist es, damit vor dem Hintergrund des Klimawandels die Energiewende in urbanen Quartieren voranzubringen. Außerdem soll so gemeinschaftlich lebenswerte und zukunftsfähige Städte entstehen.

Gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie geht das Projektteam der Bergischen Universität Wuppertal in Kooperation mit der Stadt Wuppertal, dem Wuppertal Institut, der Initiative Utopiastadt, den Wuppertaler Stadtwerken und der Neuen Effizienz GmbH dabei neue Wege. „Erstmals in seiner Geschichte findet der Wettbewerb in Deutschland statt. Ich bin stolz, dass es Wuppertal gelungen ist, mit seiner innovativen Idee eines urbanen Wettbewerbs die Jury zu überzeugen. Ich bin sicher, dass die Teams Ideen präsentieren werden, die als Musterlösungen für andere Städte und Länder gelten werden. Das ist real gelebte Energiewende“, sagte Wirtschaftsminister Peter Altmaier.

Ein Wettbewerb, zehn Disziplinen

Die 18 ausgewählten Teams haben nun rund eineinhalb Jahre Zeit, ihre Gebäude zu konzeptionieren und zu planen. Im August 2021 werden schließlich repräsentative Ausschnitte der Gesamtgebäude im Maßstab 1:1 auf dem Areal des Utopiastadt Campus‘ aufgebaut und betrieben. Während die voll funktionsfähigen Häuser für das Publikum offen und erlebbar sind, treten die Teams in zehn Wettbewerbsdisziplinen gegeneinander an.



Bewertungskriterien sind Architektur, die Nachhaltigkeit und die Innovation der Gebäude, aber auch die Passgenauigkeit auf soziale Fragen. „Die große Herausforderung ist es, für die dringende Aufgabe der Energiewende und des Klimaschutzes architektonisch und sozial angemessene Lösungen im Gebäudebestand zu entwickeln“, erläutert Wettbewerbsdirektor Prof. Dr.-Ing. Karsten Voss.

Erster Team-Workshop in Wuppertal im April

Anfang April 2020 sind die 18 ausgewählten Hochschulteams zu Gast in Wuppertal und stellen erste Konzepte vor. Neben Arbeitsworkshops werden sich die Zehnkämpferinnen und Zehnkämpfer dabei auch mit lokalen Akteurinnen und Akteure aus dem Mirker Quartier vernetzen. Wuppertal war 2019 zum Austragungsort des kommenden Solar Decathlon gekürt worden.

17.2.2020 | Quelle: Wuppertal-Institut | solarserver.de

© EEM Energy & Environment Media GmbH