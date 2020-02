1500. Patent für SMA erteilt

Der Photovoltaik-Elektronikhersteller SMA aus Kassel hat 1500 mal in seiner Firmengeschichte ein Patent oder einen Gebrauchsmusterschutz erhalten.

Mehr als 1500 weltweit erteilte Patente und Gebrauchsmuster sowie gut 450 laufende Patentanmeldungen belegen laut SMA die Innovationskraft des Unternehmens. „Vor Kurzem wurde SMA das 1500ste Patent erteilt. Dies unterstreicht unsere Spitzenposition unter den Innovatoren in der Photovoltaik-Systemtechnik. Keiner unserer Wettbewerber verfügt auf diesem Gebiet über eine ähnlich hohe Anzahl an Patenten. Unsere Innovationsstärke ist ein bedeutender Faktor für den Unternehmenserfolg von SMA“, erklärt SMA Vorstandssprecher Jürgen Reinert.

Patentverletzungen

In einem von hartem Wettbewerb gekennzeichneten Umfeld werde der Schutz des geistigen Eigentums nach Einschätzung von SMA immer wichtiger, so Reinert: „Leider kommt es im hoch kompetitiven Umfeld unserer Branche immer häufiger vor, dass Wettbewerber unsere durch Patente geschützten Technologien widerrechtlich nutzen. Die Verletzung von Patentrechten bedeutet den Diebstahl geistigen Eigentums und ist damit ein ernsthafter Verstoß gegen die Regeln des fairen Wettbewerbs. Dagegen setzen wir uns selbstverständlich mit einem hoch professionellen und wirksamen Intellectual Property Management zur Wehr. Gleichzeitig investiert SMA mit jährlichen Forschungs- und Entwicklungsausgaben von über 60 Mio. Euro kontinuierlich in neue Innovationen.“

Alle Prozesse gewonnen

Das Unternehmen hat bisher nach eigenen Angaben alle gerichtlichen Verfahren um Schutzrechte für sich entschieden. Um sein geistiges Eigentum zu schützen, scheut SMA auch keine lang andauernden gerichtlichen Auseinandersetzungen. Neben Patentverletzungen durch Wettbewerber gewinnen dabei auch von Patentverwertern angestrengte Versuche an Bedeutung, gegenüber SMA unberechtigte Forderungen zu stellen.

SMA habe bisher alle gerichtlichen Auseinandersetzungen sowohl mit Wettbewerbern als auch mit Patentverwertern für sich entschieden, erklärt das UNternehmen in einer Pressemitteilung. Zu den jüngsten Fällen gehören ein Patentverletzungsverfahren gegen einen Wettbewerber, bei dem SMA im Dezember vom Landgericht Düsseldorf erstinstanzlich vollumfänglich Recht zugesprochen wurde, sowie zwei im Januar zugunsten von SMA entschiedene Verfahren gegen Patentverwerter vor dem Bundespatentgericht und in den USA.

20.2.2020 | Quelle: SMA | solarserver.de

© EEM Energy & Environment Media GmbH