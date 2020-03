Die aktuelle Stromspeicher-Inspektion hat neue Rekordwerte für den System Performance Index (SPI) ergeben. Das Photovoltaik-Speichersystem mit einem Hybridwechselrichter von Fronius und einem Batteriespeicher von BYD erzielte den besten SPI.

Die Stromspeicher-Inspektion der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) Berlin vergleicht seit 2018 die Gesamteffizienz von Speichersystemen mit dem System Performance Index, kurz SPI. Dieser Index macht das Zusammenspiel der am Markt verfügbaren Komponenten (Wechselrichter / Batterie / PV-Anlage) im Gesamtsystem vergleichbar, um mehr Transparenz für den Kunden zu schaffen. Im Spezifischen liefert er einen ökonomischen Wert, welcher die mögliche Senkung der Stromkosten pro Jahr bei Einsatz des betrachteten PV-Speichersystem beschreibt.

In der aktuellen Stromspeicher-Inspektion 2020 haben die Forscher der HTW zusätzlich zu dem bekannten Referenzfall 1 (PV-Anlage 5 kW und Stromverbrauch von 5.010 kWh/a) nun auch einen zweiten Referenzfall (PV-Anlage 10 kW und Wärmpumpe und Elektrofahrzeug und Stromverbrauch von 8.964 kWh/a) veröffentlicht und berücksichtigen damit den sich durch Elektromobilität und zukunftsorientierte Heizsysteme anstehenden Wandel im modernen Gebäudebestand.

Bewertet wurden für diese beiden Referenzfälle jeweils sogenannte DC-gekoppelte und AC-gekoppelte Batteriesysteme. Bei der Neuinstallation von PV-Anlagen mit Batteriespeichern geht der Trend eindeutig in Richtung DC-gekoppelter Systeme. Bei der Batterienachrüstung bestehender PV-Anlagen hingegen sprechen viele Gründe für eine AC-Anbindung. Die PLENTICORE Wechselrichterbaureihe von KOSTAL ist flexibel sowohl für DC-gekoppelte Batterieanbindungen, als auch für die im Nachrüstgeschäft bevorzugten AC-gekoppelten Systeme einsetzbar. In jeder dieser Disziplinen gehören die KOSTAL-Lösungen in der Stromspeicher-Inspektion 2020 zu den TOP 3.

Rekord im System Performance Index

In der Kategorie 10 kW erreichte die Kombination Fronius GEN24 10.0 Plus Hybridwechselrichter mit der BYD Battery-Box H11.5 einen bisher noch nie nachgewiesenen SPI-Wert von 94 Prozent. Sie hat es damit als einzige Kombination in die Energieeffizienzklasse A geschafft und lässt andere Systeme deutlich hinter sich. In der 5 kW-Klasse reihte sich dieses Duo mit 92,3 Prozent dicht hinter dem Sieger auf Platz 2 ein.

Gute Werte zeigte die Fronius-BYD-Kombination bei den untersuchten Energieumwandlungspfaden. Diese beschreiben den Umwandlungswirkungsgrad der produzierten Solarenergie zu den Verbrauchern, zur Batterie, von der Batterie zu den Verbrauchern oder vom Netz in die Batterie. Hier spielt der Hybridwechselrichter GEN24 Plus eine seiner Stärken mit der integrierten Multi Flow Technology aus. Diese erlaubt nicht nur simultane Energieflüsse in alle Richtungen, sondern auch die AC- und DC-Kopplung des Batteriespeichers. Der GEN24 Plus Wechselrichter konnte im Test laut Hersteller bei allen Energieflüssen den höchsten Wirkungsgrad im Vergleich zu den anderen Systemen erreichen.

GEN24 Plus mit neuer BYD Battery-Box Premium kompatibel

Der neue GEN24 Plus Hybridwechselrichter wird ab Juni 2020 sowohl als dreiphasiger Symo GEN24 Plus mit Leistungsklassen von 6 bis 10 kW und als einphasiger Primo GEN24 Plus von 3 bis 6 kW verfügbar sein. Er ist laut Hersteller eine vielfältige All-in-One Lösung zur umfassenden solaren Eigenversorgung und sorgt mit integrierten Notstromoptionen für größtmögliche Unabhängigkeit. Bei der Einreichung zur Stromspeicher-Inspektion 2020 wurde er noch in Kombination mit der damals verfügbaren BYD Battery-Box H11.5 getestet. Ab Marktverfügbarkeit ist der GEN24 Plus ausschließlich mit der neuen, verbesserten BYD Battery-Box Premium HVS und HVM kompatibel.

