Corona: SHK-Branche reklamiert sich als systemrelevant

Angesichts der Corona-Krise appelliert der Verband VdZ an Bund und Länder, die gesamte SHK-Branche für "systemrelevant" zu erklären.

Fachbetriebe, herstellende Unternehmen und Großhändler im Bereich Sanitär-Heizung-Klima (SHK) seien in der Corona-Krise für die Aufrechterhaltung der Grundversorgung mit Wasser, Wärme und Strom in Gebäuden zuständig, argumentiert der VDZ. Aktuell würden die Betriebe der SHK-Branche nicht eindeutig dem Bereich der „kritischen Infrastrukturen“ (KRITIS) zugerechnet.

„Nach aktuellem Stand ist nicht klar, in welchem Umfang die SHK-Branche der Kritischen Infrastruktur zugerechnet wird. Eine entsprechende Zurechnung der gesamten Lieferkette ist jedoch zwingend notwendig, damit wir unsere Leistungen – von der Produktion über den Großhandel bis zu handwerklichen Dienstleistungen – auch in einer sich zuspitzenden Gesamtsituation sicherstellen können“, sagt Dr. Michael Pietsch, Präsident der VdZ, Forum für Energieeffizienz in der Gebäudetechnik, Geschäftsführender Gesellschafter der Pietsch Unternehmensgruppe.

Kritische Infrastrukturen

Zu Kritischen Infrastrukturen zählen laut Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe Organisationen und Einrichtungen mit wichtiger Bedeutung für das staatliche Gemeinwesen, bei deren Ausfall oder Beeinträchtigung nachhaltig wirkende Versorgungsengpässe, erhebliche Störungen der öffentlichen Sicherheit oder andere dramatische Folgen einträten.

Die SHK-Branche mit ihren Produkten und Dienstleistungen hat habe eine sehr große Schnittmenge zu den Bereichen der Kritischen Infrastruktur, argumentiert der VdZ. Virulent sei das im Fall der Versorgung mit Energie oder Wasser. In Krisenzeiten müsse die Versorgung von Wasser, Wärme und reiner Luft vor allem in Krankenhäusern und Altenheimen sichergestellt sein.

Nicht nur Handwerker sind wichtig

Zwar seien SHK-Handwerksbetriebe einschließlich der Solarteure zur Bekämpfung der Corona-Pandemie als systemrelevant eingestuft worden. Sie zählen zu den benötigten Dienstleistungen der Kritischen Infrastruktur, die die Aufrechterhaltung der jeweiligen kritischen Dienstleistung (wie z.B. Wasser- und Energieversorgung) sichern. Für Großhandel und Industrie gelte diese Einstufung jedoch nicht automatisch. Allerdings seien Industrie, Großhandel und Handwerk als die drei Säulen der SHK-Branche seien nur im Zusammenspiel funktionsfähig, argumentiert der VdZ. Zur SHK-Branche zählen über 50.000 Unternehmen mit etwa 475.000 Beschäftigten.

„Wir appellieren an das Bundesinnenministerium und die Zuständigen in den Bundesländern, die gesamte Lieferkette der SHK-Branche in den Blick zu nehmen und den SHK-Großhandel und die herstellenden Unternehmen als systemrelevante Einrichtungen zu definieren“, sagt Uwe Glock, Vizepräsident der VdZ, Vorsitzender der Geschäftsführung Bosch Thermotechnik.

30.3.2020 | Quelle: VdZ | solarserver.de

