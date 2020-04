APEX Energy startet Wasserstoff-Kraftwerk

Die APEX Energy Teterow GmbH hat mit der Inbetriebnahme des Blockheizkraftwerks der Firma 2G die Basis für das im Bau befindliche Wasserstoffkraftwerk gelegt.

Das innovative Wasserstoff-BHKW ermöglicht fortan einen Betrieb mit reinem Wasserstoff und dient als Herzstück der 2-Megawatt-Anlage von APEX, deren Eröffnung für den 12. Juni geplant ist.

Am Standort in Rostock-Laage, in Sichtweite des Flughafens, betreibt APEX Energy das Wasserstoffzentrum Norddeutschland. Im Juni wird dort Europas größte netzgekoppelte Wasserstoff-Anlage in Betrieb genommen. Sie soll dann den kompletten Standort mit CO2-neutraler Energie versorgen.

Meilenstein

Mathias Hehmann, geschäftsführender Gesellschafter der APEX Energy Teterow GmbH, beschreibt die Anlage somit als wichtigen Meilenstein für eine emissionsfreie zukunftsweisende Energieversorgung. „Für Industrie und Gewerbe, Wohnungsgesellschaften, zur Zwischenspeicherung von Regelenergie, für Mobilitätslösungen oder zur Anbindung von netzfernen Standorten – Wasserstoff ist der Treiber für eine CO2-neutrale Zukunft“, sagt Hehmann.

Wachstum geplant

APEX Energy will an seinen ehrgeizigen Wachstumszielen trotz Corona festhalten. Mit der Eröffnung der APEX-Wasserstoffanlage in Rostock-Laage am 12. Juni 2020 will die APEX Group ihr 20-jähriges Jubiläum begehen. Die Wasserstoffanlage soll dann in der erweiterten Ausbaustufe über eine Elektrolysekapazität von 2 MW verfügen. Ein eigenes Wasserstoffspeichersystem, eine Brennstoffzelle mit 100 kW elektrischer Leistung und ein 115-kW-H2-Blockheizkraftwerk sowie einen Batteriespeicher mit 1 MWh Kapazität bilden ein komplettes System. Eine Wasserstoff-Tankstelle rundet das Anlagenkonzept ab.

Die APEX Energy mit ihrem Hauptsitz in Rostock-Laage konzentriert sich als Teil der APEX Group auf die Projektierung, Planung und Errichtung samt Betrieb von Wasserstoff-Energiesystemen. Mit dem eigenen APEXIS Wasserstoffspeicher kann Energie jederzeit verfügbar gemacht werden. In enger Abstimmung mit Universitäten und Hochschulen forscht APEX an der Erhöhung von Wirkungsgrad und Systemeffizienz.

2.4.2020 | Quelle: APEX Energy | solarserver.de

