Erneuerbare Energie weltweit: Zuwachs von 176 GW in 2019

Die Erzeugungskapazität für erneuerbare Energien weltweit im Stromsektor ist im Jahr 2019 um 176 GW gestiegen. Das waren fast drei Viertel aller neuen Kraftwerke. Damit ist der Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromerzeugungskapazität nun auf insgesamt 34,7 Prozent gestiegen.

Mit 176 GW ist der Anstieg für die erneuerbare Energie weltweit im Stromsektor im Jahr 2019 etwas geringer ausgefallen als im Vorjahr (+179 GW). Das geht aus Daten der Internationalen Agentur für erneuerbare Energien (IRENA) hervor. 72 Prozent aller neuen Stromerzeugungskapazitäten entfielen im Jahr 2019 auf die erneuerbaren Energien.

Die Statistik der erneuerbaren Stromerzeugungskapazitäten aus dem Jahr 2020 von IRENA zeigt, dass Asien das Wachstum dominiert und 54 Prozent der gesamten Zugänge ausmacht. Während sich der Ausbau erneuerbarer Energien im vergangenen Jahr verlangsamte, übertraf das Wachstum erneuerbarer Energien das Wachstum fossiler Brennstoffe um den Faktor 2,6. Solar und Wind trugen 90 Prozent zur gesamten neuen Kapazität der erneuerbaren Energien bei.

„Erneuerbare Energien sind eine kostengünstige Quelle für neuen Strom, die Strommärkte und Verbraucher vor Volatilität schützt, die wirtschaftliche Stabilität unterstützt und ein nachhaltiges Wachstum fördert“, sagt IRENA-Generaldirektor Francesco La Camera. „In dieser herausfordernden Zeit werden wir daran erinnert, wie wichtig es ist, die Widerstandsfähigkeit unserer Volkswirtschaften zu stärken. Es sind Maßnahmen erforderlich, um die Investitionen zu erhöhen und die Einführung erneuerbarer Energien zu beschleunigen. “

Erneuerbare Energie weltweit bei 34,7 Prozent

Erneuerbare Energien machten 2019 in fast allen Regionen mindestens 70 Prozent der gesamten Kapazitätserweiterung aus, außer in Afrika und im Nahen Osten, wo sie nur auf 52 Prozent bzw. 26 Prozent der Nettozugänge kamen. Somit stieg der Anteil für die erneuerbare Energie weltweit an der gesamten globalen Stromerzeugungskapazität von 33,3 Prozent Ende 2018 auf 34,7 Prozent.

Der weltweite Ausbau nicht erneuerbarer Kapazitäten folgte 2019 den langfristigen Trends mit einem Nettowachstum in Asien, dem Nahen Osten und Afrika sowie einer Netto-Stilllegung in Europa und Nordamerika. Die Photovoltaik stieg 2019 um 98 GW, 60 Prozent davon in Asien. Die Windenergie wuchs um fast 60 GW. Diese beiden Technologien erzeugen jetzt 623 GW bzw. 586 GW – fast die Hälfte der weltweiten erneuerbaren Kapazität. Wasserkraft, Bioenergie, Geothermie und Meeresenergie konnten gegenüber dem Vorjahr nur geringfügig zulegen.

Entwicklungen in den Sektoren

Wasserkraft: Das Wachstum war 2019 ungewöhnlich niedrig, möglicherweise weil einige große Projekte ihre erwarteten Fertigstellungstermine verfehlt haben. China und Brasilien machten den größten Teil der Expansion aus und fügten jeweils mehr als 4 GW hinzu.

Windenergie: Der Wind entwickelte sich 2019 besonders gut und expandierte um fast 60 GW. China (+26 GW) und die USA (+9 GW) dominierten weiterhin.

Photovoltaik: Asien dominierte weiterhin den weltweiten Ausbau der Solarkapazität mit einem Anstieg von 56 GW. Dieser fiel jedoch niedriger aus als 2018. Weitere bedeutende Zuwächse waren in den USA, Australien, Spanien, der Ukraine und Deutschland zu verzeichnen.

Bioenergie: Der Ausbau der Bioenergiekapazität blieb 2019 bescheiden. Auf China entfiel die Hälfte aller neuen Kapazitäten (+3,3 GW). Auch in Deutschland, Italien, Japan und der Türkei wurde expandiert.

Geothermie: Die Geothermiekapazität stieg 2019 um 682 MW, etwas mehr als 2018. Auch hier führte die Türkei mit einer Expansion von 232 MW, gefolgt von Indonesien (+185 MW) und Kenia (+160 MW).

Off-Grid-Strom: Die Off-Grid-Kapazität stieg 2019 um 160 MW (+ 2 %) auf 8,6 GW. 2019 stieg die netzunabhängige Photovoltaik um 112 MW und die Wasserkraft um 31 MW gegenüber nur 17 MW MW für Bioenergie.

Die Statistik der erneuerbaren Stromerzeugungskapazitäten von IRENA kann unter dem nebenstehenden Link heruntergeladen werden.

6.4.2020 | Quelle: IRENA | solarserver.de © EEM Energy & Environment Media GmbH