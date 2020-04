Photovoltaik: Photon Energy gegen Corona gewappnet

Der tschechisch-niederländische Photovoltaik-Entwickler Photon Energy berichtet über ein Rekordgeschäftsjahr 2019. Gegen mögliche Lieferengpässe wegen Corona ist die Firma für die nächsten sechs Monate abgesichert.

Der Projektentwickler von Photovoltaik Photon Energy sieht sich gegen Corona gewappnet. Vorstandschef Georg Hotar sprach bei Vorlage der Geschäftszahlen zwar von „möglichen negativen Auswirkungen auf unser Geschäft.“ Diese seien aber durch die „diversifizierten Einnahmenströme“ der Firma reduziert. Außerdem habe Photon Energy für „alle Projekte, die in den nächsten sechs Monaten umgesetzt werden sollen, … bereits alle notwendigen Komponenten, einschließlich der Solarmodule, gesichert.ʺ

Laut Geschäftsbericht stieg der Konzernumsatz des Unternehmens 2019 gegenüber dem Vorjahr um ein Drittel auf 30 Millionen Euro an. Dagegen hat sich das Ergebnis vor Zinsen und Steuern auf 1,1 Millionen Euro mehr als halbiert. Gründe waren unter anderem höhere Investitionen und Finanzierungsaufwendungen. Erste Zahlen hatte die Firma bereits im Februar vermeldet.

Im Jahr 2019 nahm Photon Energy PV-Kraftwerke mit 20,1 Megawatt Spitzenleistung (MWp) an sechs Standorten in Ungarn in Betrieb. Mit dem Netzanschluss von weiteren 5,4 MWp im März 2020 betreibe das Unternehmen in Ungarn nun 46 PV-Kraftwerke mit einer Gesamtkapazität 31,5 MWp. Das gesamte Konzernportfolio der Gruppe beläuft sich damit auf 51,7 MWp weltweit. Das Unternehmen sicherte sich für die ungarischen Projekte eine langfristige Finanzierung mit der K&H Bank für einen Zeitraum von 15 Jahren.

Das Unternehmen steigerte das Service-Geschäft bis Ende 2019 um 21 Prozent auf 275 MWp. Weitere 33 MWp an PV-Kapazität wurden im ersten Quartal 2020 hinzugefügt.

Die Firma ist außerdem im Photovoltaikmärkten in Polen, Tschechien, Deutschland und Australien aktiv. Zuletzt gab sie ein Investment in die Technologie hochkonzentrierter Photovoltaik bekannt.

16.4.2020 | Quelle: Photon Energy | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH