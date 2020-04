Photovoltaik: Standfester Solarpark für Nordseebad

Der Trierer Projektentwickler Wi Energy hat im Nordseebad Otterndorf eine PV-Anlage installiert, die wegen der kräftigen Winde besonders sicher verankert werden musste. So soll sie auch Orkanböen widerstehen.

Photovoltaik: Standfester Solarpark für das Nordseebad Otterndorf. Den hat der Trierer Energieentwickler WI Energy GmbH mit Partnern realisiert. Der Ort an der Nordseemündung gehört zu den windstärksten Regionen Deutschlands. Demnach treten dort Windgeschwindigkeiten von bis zu 30 Metern pro Sekunde auf. Wie WI Energy mitteilte, ist in Otterndorf seit Februar 2020 ein Solarpark am Netz, der diesen Bedingungen gewachsen sei. Dabei handelt es sich um eine Anlage mit einer Leistung von 750 Kilowatt. WI habe das Vorhaben mit der Sybac Solar Entwicklungs GmbH umgesetzt .



Dabei habe die Fläche die Firmen vor zwei Herausforderungen gestellt. „Zum einen liegt das Gebiet in der Windzone 4, der höchsten Windstufe in Deutschland, zum anderen ist der Boden nur auf den ersten 80 cm tragfähig“, sagt Sybac-Mitarbeiter Nico Boos. Standardmäßige Unterkonstruktionen seien nur bis Windzone 3 zugelassen und benötigten zudem einen tragfähigen Boden bis zu einer Tiefe von 1,80 Metern. „Der Einsatz einer solchen Konstruktion erwies sich daher als nicht umsetzbar“, so Boos.

Innovatives Patent aus Italien

Die Planer griffen deshalb auf eine Lösung der Firma TreeSystem aus Italien zurück. Sie stellt Bodenbefestigungssysteme her, die auf den steinigen Böden Italiens erstmals zum Einsatz kamen. Boos erläutert: „Die Konstruktion verwendet keinen einfachen Rammfuss, sondern vier diagonal in den Boden getriebene Erdspieße, die am Fuß der Unterkonstruktion befestigt sind.“ Damit sei eine Zugkraft von bis zu 1800 Kilogramm gewährleistet, die die Anlage auch bei Orkanverhältnissen fest im Boden verankere. Diese Konstruktion sei zu 100 Prozent recyclebar und komme ohne Graben und Gießen von Beton aus.

Schafe zwischen den Modulen

Das Klima in Otterndorf gilt allgemein als warm und gemäßigt. Die Jahresdurchschnittstemperatur liege bei 8,4 °C. Davon profitiert der Solarpark, da weder Schnee noch Eis und Eis den Wirkungsgrad der Solarmodule einschränke. Die Niederschläge in Otterndorf zeigen allgemein hohe Werte, wobei sich diese eher in kurzen heftigen Gewittern oder Schauern äußern. Grund hierfür ist der auflandige Wind. Die absinkende kühle Luft über Wasser führe zum Aufwind, der die Wolken ins Landesinnere verdränge. Deshalb verfügt Otterndorf über gute solare Einstrahlungsbedingungen. Bei dieser PV-Anlage gebe es eine weitere Besonderheit: „Die Schafe können dort weiterhin zwischen den Modulen grasen und übernehmen das Rasenmähen“, so Boos.

WI Energy beschäftigt sich mit dem Bau von Photovoltaikanlagen in verschiedenen Regionen. Zuletzt hatte die Firma ein regionales Projekt in einem ehemaligen Steinbruch realisiert.

16.4.2020 | Quelle: WI Energy | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH