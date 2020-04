Die EnergieAgentur.NRW hat das Projekt EnergieJobs.NRW für Lehrkräfte gestartet. Es soll diese unterstützen, Schülerinnen und Schüler über die vielseitige Berufswelt im Bereich Energie und Klimaschutz in NRW zu informieren und Wissen zu erneuerbaren Energien im Schulunterricht praktisch zu vermitteln.

EnergieJobs in NRW: Zum Ende der Schulzeit stellt sich für viele junge Menschen die Frage: „Was will ich werden?“ Für einige Jugendliche spielen bei der Berufswahl auch die Themen Klimaschutz und erneuerbare Energien als ein Schritt in Richtung einer nachhaltigen und klimaschonenden Gesellschaft eine wichtige Rolle.

Welche Berufsbilder gibt es in diesen Bereichen überhaupt? Und wie gelingt Schülerinnen und Schülern der Einstieg in einen nachhaltigen Energieberuf? Welche Wege – Ausbildung, Studium, duale Studiengänge, Weiterbildungen – führen dorthin?

Die EnergieAgentur.NRW möchte mit dem Projekt EnergieJobs.NRW Lehrkräfte dabei unterstützen, Schülerinnen und Schüler über die vielseitige Berufswelt im Bereich Energie und Klimaschutz in NRW zu informieren und Wissen zu erneuerbaren Energien im Schulunterricht praktisch zu vermitteln. In NRW, dem Energieland Nr.1, gibt es viele spannende Arbeitsplätze im Bereich der erneuerbaren Energien und Energieeffizienz: Wind, Wasser, Sonne, Biomasse, Erdwärme, Elektromobilität und aktuell ist der Bedarf an technischem Fachpersonal aus dem MINT-Bereich ist groß.

Das Projekt EnergieJobs.NRW der EnergieAgentur.NRW arbeitet daran Schüler, Schulabgänger und Studierende mit lokalen Unternehmen zu vernetzen und ihnen so frühzeitig einen praktischen Einblick in die Arbeitswelt im Energiebereich, insbesondere mit Fokus auf erneuerbare Energien und Energieeffizienz in Nordrhein-Westfalen zu ermöglichen.

Für Schulen in NRW gibt es verschiedene kostenlose Angebote. Welche Unterstützung Lehrkräfte im Rahmen des Projektes EnergieJobs.NRW nutzen können, um das Thema in den Schulunterricht zu integrieren, zeigt der Flyer „EnergieJobs.NRW“. Der Flyer zur Berufswelt Energie und Klimaschutz kann unter dem nebenstehenden Link heruntergeladen werden.

