First Solar schließt PPAs für Photovoltaik-Solarpark ab

Foto: First Solar

Zwei kalifornische Community Choice Aggregations sichern sich mit den langfristigen Stromabnahmeverträgen 15 Jahre lang Strom aus dem von First Solar entwickelten 100 Megawatt Rabbitbrush Solarpark.

Das US-amerikanische Solarunternehmen First Solar hat bekanntgegeben, zwei Stromabnahmeverträge (PPAs) mit einer 15-jährigem Laufzeit abgeschlossen zu haben. Das Unternehmen liefert den Strom an Monterey Bay Community Power (MBCP) und Silicon Valley Clean Energy (SVCE). Es handelt sich um so genannte Community Choice Aggregations (CCAs). Das sind kommunale Stromversorger, bei denen die Kunden Einfluss auf die Stromerzeugungsquelle nehmen können.

Im Rahmen der PPAs werden beide Stromanbieter Strom aus dem Rabbitbrush Solar-Projekt im kalifornischen Kern County kaufen. Der 100-Megawatt-Photovoltaik-Solarpark soll im zweiten Quartal 2022 fertiggestellt werden. Er verfügt außerdem über eine Batteriespeicherleistung von 20 MW, die 2,5 Stunden lang Strom liefern kann. Das Projekt wird mit Dünnschichtmodulen von First Solar bestückt.

„Wir freuen uns sehr, mit First Solar zusammenzuarbeiten, um unser wachsendes Portfolio an Solarenergieerzeugung und Batteriespeicherung zu erweitern“, sagt Tom Habashi, Chief Executive Officer von MBCP.

Die PPAs sind die neuesten, die von First Solar mit CCAs in Kalifornien unterzeichnet wurden. Sie ermöglichen die Lieferung von sauberem Solarstrom in mehrere Gemeinden im ganzen Bundesstaat. Während SVCE 13 Gemeinden im Santa Clara County mit erneuerbarem, kohlenstofffreiem Strom versorgt, bezieht MBCP sauberen Strom für die Grafschaften Monterey, San Benito und Santa Cruz sowie Teile des Landkreises San Luis Obispo.

CCA-Segment wächst schnell

„Das schnell wachsende CCA-Segment mit seiner Basis umweltbewusster Verbraucher passt gut zu unserer unserer Mission, die nachhaltige Energiezukunft der Welt zu führen“, sagte Georges Antoun, Chief Commercial Officer von First Solar. „Als amerikanisches Solarunternehmen freuen wir uns, MBCP und SVCE bei der Stromversorgung von Gemeinden mit Solarenergie zu unterstützen, die nicht nur kostengünstig, zuverlässig und effizient ist, sondern auch ein überlegenes Umweltprofil aufweist.“

Wenn die Anlage fertiggestellt ist, wird sie genug Strom erzeugen, um 45.000 durchschnittliche Haushalte mit Strom zu versorgen. Damit spart das Projekt jährlich 62.000 Tonnen CO2 ein. Laut dem Modulhersteller verbessert das Projekt die Luftqualität und vermeidet jährlich mehr als 10 Millionen US-Dollar an Gesundheitskosten.

