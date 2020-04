Die Photovoltaik-Lösung TrinaPro hat von der DNV GL den Technology Assessment Report erhalten. Das Qualitätssicherungsunternehmen bestätigt die Zuverlässigkeit des Trackingsystems und beziffert dessen möglichen zusätzlichen Energieertrag.

Der Technology Assessment Report (auch als „Bankability Report“ bezeichnet) von DNV GL, einem Qualitätssicherungs- und Risikomanagementunternehmen mit globaler Bedeutung, hebt für das Photovoltaik-Trackingsystem von Trina Solar hervor, dass der Hauptvorteil von TrinaPro in der Integration von Modulen, Wechselrichtern, Trackern, Steuerungsalgorithmen und cloudbasierter Überwachung zu einer schlüsselfertigen Lösung besteht.

Die Kernkomponenten der TrinaPro-Lösung umfassen Module von Trina Solar, Tracker von Nclave, einer Tochtergesellschaft von Trina Solar, sowie Wechselrichter von ausgewählten Herstellern. Diese Kernkomponenten werden mittels eines Tracking-Algorithmus und einer cloudbasierten Betriebs- und Wartungsplattform integriert.

Der Bericht belegt den potenziellen Energiegewinn vom Photovoltaik-Trackingsystem von Trina Solar und ihres Tracking-Algorithmus, basierend auf unabhängigen Energiesimulationen und einer Auswertung von Feldtests. Während der Energieertrag je nach Standort und Wetterbedingungen variiert, beziffert DNV GL den zusätzlichen Energieertrag durch den intelligenten Tracking-Algorithmus von TrinaPro für ein Testgelände in Viana, Spanien, auf 0,6 bis 1 %. An bewölkten Tagen sind es 0,4 bis 1,9 % und unter bestimmten Bedingungen sogar auf bis zu 5 %.

Gutachten auf der Basis von Unterlagen und Testberichten

DNV GL hat ein detailliertes und effizientes Verfahren zur Bewertung technischer Unterlagen entwickelt. Damit stellt das Unternehmen Investoren die Informationen und Gutachten zur Verfügung, die sie benötigen, um sich mit einem neuartigen Produkt vertraut zu machen. Das Evaluierungsteam hat vom Photovoltaik-Trackingsystem von Trina Solar technische Zeichnungen, Strukturanalysen, Testberichte, Installationsverfahren, Qualitätspläne, Betriebs- und Wartungsunterlagen sowie Leistungsanalysen geprüft. Trina Solar hatte diese zur Verfügung gestellt. DNV GL hat auch die Produktionsstätten für Module und Tracker in China und Spanien besucht, um die Fertigungs- und Qualitätsprozesse zu bewerten.

MinWah Leung, Projektleiterin bei DNV GL, sagt: „TrinaPro ist ein integriertes System aus Modulen, Wechselrichtern und Trackern, das durch einen intelligenten Tracking-Algorithmus, ein Steuerungsnetzwerk und eine cloudbasierte O&M-Plattform mit Mobile-App-Funktionen verbunden ist. Der Hauptvorteil von TrinaPro ist die Systemintegration zu einer schlüsselfertigen Lösung. Projekte werden in Megawattblöcken konzipiert, und TrinaPro ermöglicht die Integration von Projektmanagement, Installation, Komponenten und Überwachung. Während die Steuerungssoftware und die cloudbasierte O&M-Plattform von TrinaPro neu sind, nutzt Trina Solar die in der Branche vorhandenen Modul-, Wechselrichter- und Tracker-Produkte. DNV GL ist der Ansicht, dass Trina Solar in der Lage ist, ein Produkt zu liefern, das keine atypischen Risiken birgt“.

Laut Yin Rongfang, Vice General Manager und Executive Vice President bei Trina Solar, ist TrinaPro die erste intelligente Photovoltaik-Lösung der Branche und derzeit die einzige PV-Lösung, die ein internationalen Drittanbieter geprüft hat.

23.4.2020 | Quelle: Trina Solar | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH