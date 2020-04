LONGi Geschäftsbericht 2019: Starkes Wachstum

Das chinesische Solartechnologieunternehmen LONGi hat den Geschäftsbericht 2019 und den Bericht zum ersten Quartal 2020 veröffentlicht. Das Unternehmen verzeichnete ein starkes Umsatzwachstum.

Der Umsatz von LONGi aus dem operativen Geschäft stieg im Jahr 2019 gegenüber 2018 um 49,6 % auf 4,76 Mrd. US-Dollar. Der den Aktionären des börsennotierten Unternehmens zuzurechnende Nettogewinn stieg gegenüber dem Vorjahr um 106,4 % auf 763 Mio. US-Dollar im Jahr 2019. Die durchschnittliche Eigenkapitalrendite für das Berichtsjahr beträgt 23,9 %. Der Netto-Cashflow des Unternehmens für das Jahr beträgt 1,18 Mrd. US-Dollar.

Im ersten Quartal 2020 weist das Unternehmen einen Umsatz aus dem operativen Geschäft von 1,23 Mrd. US-Dollar aus. Das ist eine Steigerung von 50,6 % gegenüber dem entsprechenden Quartal 2019. Der Nettogewinn im Berichtsquartal beträgt 267,4 Mio. US-Dollar, 205 % höher als im entsprechenden Quartal 2019.

Deutliche Gewinne auf dem Überseemarkt

LONGi hat laut Geschäftsbericht 2019 seinen Marktanteil in Übersee aktiv ausgebaut. Im Jahr 2019 wurden 4,7 Milliarden monokristalline Siliziumwafer verkauft, was einer Steigerung von 139 % gegenüber dem Umsatz von 2018 entspricht. Der Versand von Zellen und Modulen erreichte 2019 9,1 GW, eine Steigerung von 28,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Auslandslieferungen erreichten 5,0 GW, was 67 % des Gesamtumsatzes entspricht.

Das Unternehmen begann sehr früh in der Branche mit der Bifacial-Technologie. Zum Ende des ersten Quartals 2020 erreichte die Lieferung von Bifacial-Modulen von LONGi 5 GW und belegt damit den weltweit ersten Platz. Laut PV InfoLink ist der Marktanteil der monokristallinen Produkte von LONGi im Jahr 2019 auf rund 62 % gestiegen und soll bis 2021 weiter auf über 85 % steigen. Seit mehreren Jahren in Folge ist das Unternehmen für die weltweit größten Lieferungen monokristalliner Module verantwortlich.

Wachsende Produktionskapazität

Im Vorjahr erreichte laut LONGi Geschäftsbericht 2019 die Produktionskapazität des Unternehmens für monokristalline Siliziumwafer 42 GW, während diese monokristallinen Module 14 GW erreichten. Im Jahr 2020 strebt LONGi eine Produktionskapazität für monokristalline Siliziumwafer von 75 GW und eine Produktionskapazität für monokristalline Module von 30 GW an.

27.4.2020 | Quelle: LONGi | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH