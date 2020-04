Seit der Unternehmensgründung 1920 als Bauschlosserei hat sich die Ernst Schweizer AG zu einem der führenden Zulieferer für die Baubranche entwickelt. Mit rund 450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hat das Unternehmen 2019 einen Umsatz von über 100 Mio. Euro erwirtschaftet. Start mit Sonnenkollektoren Die Solarsparte hat das Unternehmen 1977 gegründet und zunächst mit der Produktion von […]

Seit der Unternehmensgründung 1920 als Bauschlosserei hat sich die Ernst Schweizer AG zu einem der führenden Zulieferer für die Baubranche entwickelt. Mit rund 450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hat das Unternehmen 2019 einen Umsatz von über 100 Mio. Euro erwirtschaftet.

Start mit Sonnenkollektoren

Die Solarsparte hat das Unternehmen 1977 gegründet und zunächst mit der Produktion von Sonnenkollektoren für die Solarthermie begonnen. Thermische Solaranlagen werden bis heute in Deutschland verkauft. Seit 2013 ergänzt die DOMA Solartechnik GmbH in Satteins (Österreich) das Sortiment mit Dach- und Fassaden-Großkollektoren.

Pionier bei Indach-Montagesystemen

1999 hat Schweizer als eines der ersten Unternehmen ein Indach-Montagesystem für Photovoltaikanlagen auf den Markt gebracht. Das Solrif-System gehört noch heute zum Sortiment, allerdings verkauft das Unternehmen mittlerweile mehr Aufdach- als Indachsysteme.

Gefragtestes Produkt in der Solarsparte ist das Flachdach-Montagesystem MSP, das mit einem einzigen Werkzeug montiert werden kann und das Dach nur wenig belastet. Der Verkauf der Solrif-Systeme erfolgt in Deutschland über Modulhersteller und den Großhandel; die Flach- und Schrägdach-Systeme werden über Projektierer und den Großhandel vertrieben. In den letzten 20 Jahren hat Schweizer im Indach-Segment Projekte mit einer Leistung von 800 Megawatt mit Solrif-Systemen realisiert. Der Verkauf der Auf- und Schrägdachsysteme ist in den letzten Jahren stetig gewachsen und war im ersten Quartal 2020 überdurchschnittlich. «Wir verkaufen unsere Montagesysteme in ganz Europa, aber Deutschland, Österreich und die Schweiz sind die wichtigsten Märkte. Im ersten Quartal 2020 konnten wir unseren Umsatz verdoppeln», sagt Marion Fiege, Verkaufsleiterin für Solarsysteme in Deutschland.

Die vierte Generation hat übernommen

Parallel zum 100-jährigen Jubiläum stand ein Generationswechsel bei der Ernst Schweizer AG ins Haus. Kürzlich hat die vierte Generation die Unternehmensleitung des Familienunternehmens übernommen: Samuel Schweizer plant, die Solarsparte weiter auszubauen, da der Bereich boomt und mittlerweile ohne Subventionen konkurrenzfähig ist. Erklärtes Ziel des Unternehmens: «Wir wollen in den deutschsprachigen Ländern unter die Top-3 der Hersteller von Montagesystemen aufsteigen.»

