Eröffnet: BAFA-Außenstelle in Weißwasser

Die neue Außenstelle des BAFA in der Oberlausitz kümmert sich in Zukunft um die Klimaschutzprogramme des Bundes. Darunter befindet sich auch das Förderprogramm „Heizen mit erneuerbaren Energien“.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat heute zusammen mit dem sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer und dem Präsidenten des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA), Torsten Safarik, per Video-Liveschalte die neue Außenstelle des BAFA im sächsischen Weißwasser eingeweiht. Bereits vier Monate nach der Entscheidung, eine neue BAFA-Außenstelle für die Umsetzung der Klimaschutzprogramme einzusetzen, haben Mitarbeiter ihre Arbeit aufgenommen. Bis Ende des Jahres sollen in der neuen Außenstelle über 100 Beschäftigte tätig sein.

Bundesminister Altmaier: „Die neue BAFA-Außenstelle in Weißwasser ist ein starkes Zeichen für die Region und den Klimaschutz. Die neue Außenstelle in Weißwasser setzt mit der Zuständigkeit für zentrale Förderprogramme zur Steigerung der Energieeffizienz einen neuen Energieschwerpunkt in einer bisherigen Kohleregion und schafft in der Oberlausitz Arbeitsplätze und Perspektive für die Menschen vor Ort. Wir lösen als Bundesregierung unser Versprechen ein, die vom Strukturwandel betroffenen Regionen aktiv zu unterstützen. Wir unterstützen damit auch die Ansiedlung weiterer Unternehmen und den Start weiterer Projekte in der Region.“

Strukturwandel in der Lausitz

Ministerpräsident Kretschmer: „Die Ansiedlung der neuen Außenstelle hier in Weißwasser ist ein großer Erfolg für die Stadt und die Lausitz. Die Bundesbehörde schafft viele neue Stellen und stärkt damit dauerhaft die Kaufkraft in der gesamten Region. Die neue Außenstelle ist auch ein starkes Bekenntnis der Bundesregierung zur Region und den hier lebenden Menschen und gleichzeitig ein wichtiger Mosaikstein, damit der Strukturwandel in der Lausitz ein Erfolg wird. Mein Dank gilt allen, die sich für dieses Vorhaben engagiert haben, das ganz konkret für neue Perspektiven und Chancen steht.“

BAFA-Präsident Safarik: „.Die neue BAFA Außenstelle schafft Arbeitsplätze und Perspektiven für die Menschen in der Region und leisten gleichzeitig einen wichtigen Beitrag für eine erfolgreiche Energiewende. Viele Anträge des Förderprogramms ‚Heizen mit erneuerbaren Energien‘ werden bereits hier in Weißwasser bearbeitet. Mit den für 2020 prognostizierten ausgelösten Investitionen erhalten zirka 57.000 Beschäftigten im Installateur- und Heizungsbau neue Aufträge. Auch das ‚Anpassungsgeld Braunkohle‘ wird demnächst in der Außenstelle umgesetzt, mit dem Beschäftigte der Kohleindustrie der Übergang in den Ruhestand erleichtert wird.“

Das BAFA mit Hauptsitz in Eschborn ist eine Bundesoberhörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie. Es nimmt Aufgaben in den Bereichen Außenwirtschaft, Energie, Wirtschaftsförderung und Wirtschaftsprüferaufsicht wahr. Es spielt eine wichtige Rolle bei der Umsetzung der Klimaschutzprogramme der Bundesregierung und bei den Förderprogrammen für von Corona-betroffene Unternehmen.

11.5.2020 | Quelle: BMWi | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH