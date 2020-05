Q.HOME Cloud: Cloud-Lösung für Photovoltaik von Q Cells

Solaranlagen-Besitzer mit Stromspeicher von Q Cells können jetzt an der Q.HOME Cloud teilnehmen und sich damit zu 100 % mit Ökostrom versorgen.

Die Q.HOME Cloud von Q Cells ergänzt bestehende oder neue Solaranlagen mit Solarstromspeicher um eine Cloud-Lösung. Die Cloud sogrt für den benötigten Reststrom und garantiert dabei eine Versorgung mit 100 % Ökostrom, einzig aus Quellen in Deutschland und Österreich. Abschließen kann der Eigenheimbesitzer den Vertrag einfach bei demselben Installateur, der ihn auch bei seiner Solaranlage berät oder direkt bei Q Cells. Dabei stimmt das Unternehmen das benötigte Stromkontingent und damit den monatlichen Beitrag für die Cloud individuell auf die Größe und den Installationsort der Solaranlage, den durchschnittlichen Stromverbrauch des Haushaltes und die Größe des Solarspeichers ab. So erhält jeder Kunde eine maßgeschneiderte Cloudlösung sowie das komplette Paket für eine nachhaltige Stromversorgung aus einer Hand. Q Cells bietet die Q.HOME Cloud zunächst in Deutschland an, um sie von hier aus auf weitere Märkte in Europa auszurollen.

Interessant ist die neue Cloud laut Anbieter gleich für mehrere Kundengruppen. Das gilt für Bauherren oder Hausbesitzer, die mit einer Solaranlage und einem Stromspeicher künftig auf Eigenverbrauch von Solarstrom setzen wollen. Diese benötigen ab sofort nur noch einen Ansprechpartner für die Komplettversorgung ihres Eigenheims mit ökologisch nachhaltigem Strom.

Ist die Solaranlage bereits vorhanden und mit einem Q Cells Solarspeicher ausgestattet, so ist die neue Cloud das fehlende Puzzlestück für eine komplett ökologische Stromversorgung. Dabei muss die Solaranlage nicht zwingend von Q Cells stammen, einzig ein Solarstromspeicher des Anbieters ist Voraussetzung für die Teilnahme an der Q.HOME Cloud. Wer bereits eine Solaranlage besitzt und seinen Eigenverbrauch jetzt mit einem Stromspeicher weiter erhöhen will, auch der kann dies zusammen mit der neuen Cloud realisieren.

Q.HOME Cloud: So funktioniert´s

Individuellen Q.HOME Cloud Tarif über Q Cells Installationspartner oder über den Q.HOME Cloud Rechner abschließen.

Eigenverbrauch von Solarstrom aus der eigenen Solaranlage mit Speicher

Wenn der Speicher vollgeladen ist und die Solaranlage weiter Strom produziert: Überschussstrom ins Netz einspeisen und die Einspeisevergütung erhalten

Wenn kein Solarstrom produziert wird und der Speicher bereits leer ist: ökologischen Strom aus der Cloud beziehen

11.5.2020 | Quelle: Q Cells | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH