Politischer Abend zur Solarthermie auf dem Solarserver

An einer Podiumsdiskussion zum Thema regenerative Wärmeerzeugung im zukünftigen Energiemarkt können Solarserver-Nutzer am Mittwochabend während des Online-Symposium Solarthermie und innovative Wärmesysteme kostenlos live teilnehmen.

Auf dem Podium dieses Politischen Abends mit Schwerpunktthema Solarthermie diskutieren Thorsten Herdan, Abteilungsleiter im Bundeswirtschaftsministerium, Theodor Zillner vom österreichischen Energieministerium und Carsten Körnig, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes Solarwirtschaft (BSW).

Im Rahmen einer Medienpartnerschaft können sich dazu Nutzer des Solarservers über diesen Link kostenlos als Zuhörer der Diskussion anmelden. Die Live-Teilnahme am Politischen Abend ist am Mittwoch 13.5. von 19.00 bis 19.45 Uhr möglich. Ab Donnerstag wird die Aufzeichnung der Diskussion dann exklusiv auf dem Solarserver anzuschauen sein.

Das 30. Symposium Solarthermie und innovative Wärmesysteme, das normalerweise in Kloster Banz, Bad Staffelstein, stattfindet, muss in diesem Jahr aufgrund der Corona Pandemie in virtuelle Konferenzräumen wechseln. Es läuft vom 12. bis 14. Mai 2020. Während die Teilnahme am Politischen Abend kostenlos ist, kostet die Teilnahme am gesamten Symposium 180 Euro. Eine Anmeldung ist laut der veranstaltenden Conexio GmbH auch kurzfristig noch möglich.

