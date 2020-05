Im Rahmen der Informationskampagne „Erde 2.0 gibt’s nicht. Energiewende jetzt!“ veranstaltet der Grüner Strom Label e.V. in diesem Jahr den Fotowettbewerb „Fokus Energiewende - Deine Welt, dein Bild“. Gesucht werden Bilder zu den Themen Energiewende und Klima- und Umweltschutz.

Energie in Form von Strom ist aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Egal ob Zuhause, in der Schule oder auf der Arbeit: Schalter an oder Stecker rein. Genau deshalb sind Erneuerbare Energien und die Energiewende wichtige Bestandteile für erfolgreichen Klima- und Umweltschutz. Aus diesem Grund sollen die Teilnehmer vom Fotowettbewerb „Fokus Energiewende – Deine Welt, dein Bild“ mit ihren Bildern zeigen, was Erneuerbare Energien und Klimaschutz für Sie bedeuten und was sie mit diesen Themen assoziieren.

Welche Rolle spielen Erneuerbare Energien und Klimaschutz im Leben der Teilnehmenden oder auch in ihrer Heimat? Gibt es ungenutzte Potentiale die sie sichtbar machen möchten? Gerne können die Teilnehmenden mit ihren Fotos auch zeigen, wie sie sich die Zukunft unserer Erde vorstellen. Erfolgreicher Umweltschutz und grüne Oase oder eher Scheitern und Zerstörung unseres Lebensraums? Inwiefern wehrt sich die Natur bereits gegen das menschliche Eingreifen? Wie können wir unser Klima noch retten?

Der Fantasie sind also kaum Grenzen gesetzt. Das einzig Wichtige ist, dass die Teilnehmenden in einer kurzen Beschreibung die Hintergründe erklären, inwieweit das Bild einen Bezug zu den Themen Energiewende und Klima- und Umweltschutz hat.

Die Teilnahme am Fotowettbewerb „Fokus Energiewende – Deine Welt, dein Bild“ ist bis zum 30. September 2020 über ein Teilnahmeformular möglich. Im Anschluss an die Einreichungsphase, wird eine Vorauswahl an Fotobeiträgen getroffen und durch eine Online-Abstimmung im Oktober 2020 werden die 10 Gewinner ermittelt. Grüner Strom Label e.V. prämiert diese mit vielfältigen Sachpreisen, welche die MANN-Naturenergie GmbH, die WEMAG AG, die Bürgerwerke, die Stadtwerke Heidelberg, die Gemeindewerke Halstenbek, die Naturstrom AG sowie die Stadtwerke Konstanz zur Verfügung gestellt haben.

Das Teilnahmeformular zum Fotowettbewerb „Fokus Energiewende – Deine Welt, dein Bild“ ist unter dem nebenstehenden Link zu finden. Auch die vollständigen Teilnahmebedingungen und die Datenschutzerklärung sind hier abrufbar.

27.5.2020 | Quelle: Grüner Strom Label e.V. | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH