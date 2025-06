Naturstrom übernimmt Beratungsunternehmen für kommunale Wärmeplanung

Mit dem Kauf des Beratungsunternehmens Energyeffizienz will sich Naturstrom als Energiepartner von Immobilienentwicklern und Kommunen in Stellung bringen und ein breiteres Leistungsspektrum abdecken.

Die Naturstrom AG hat zu Anfang Juni die Energyeffizienz GmbH aus dem südhessischen Lampertheim übernommen. Das bundesweit tätige Beratungsunternehmen unterstützt Kommunen und Unternehmen umfassend in Energie- und Klimaschutzfragen. Mit dem Erwerb der Energyeffizienz will Naturstrom das eigene Angebotsportfolio gegenüber Kommunen und der Immobilienwirtschaft ergänzen. Im Fokus des von Naturstrom aufgekauften Beratungsunternehmens stehen die kommunale Wärmeplanung sowie Klimaschutz-, Quartiers- und Klimaanpassungskonzepte für Kommunen. Ferner bietet Energyeffizienz auch Energiekonzepte und Beratungsleistungen für Unternehmen an. Seit der Gründung im Jahr 2010 ist die Energyeffizienz auf aktuell 25 Beschäftigte gewachsen.

„Mit dem Kauf der Energyeffizienz decken wir als Energiepartner von Immobilienentwicklern und Kommunen ein breiteres Leistungsspektrum ab. Die Expertisen unseres Teams im Geschäftsfeld Urbanes Wohnen und der neuen Kolleg:innen von Energyeffizienz greifen nahtlos ineinander“, sagt Naturstrom-Vorständin Kirsten Nölke. Naturstrom plant, realisiert und betreibt die Energieinfrastruktur zur brennstofffreien Strom- und Wärmeversorgung von Quartieren. Daneben führt der Öko-Energieversorger jährlich mehrere Machbarkeitsstudien für Unternehmen der Immobilienwirtschaft durch und betreibt Wärmenetze auf Basis erneuerbarer Energien in einigen ländlichen Kommunen. „Erzeugung und Verbrauch von Ökostrom und erneuerbarer Wärme zusammenzudenken und auch räumlich zueinander zu bringen, wird ein wichtiger Erfolgsfaktor für die Energiewende sein“, sagt die Naturstrom-Vorständin im Hinblick auf die kommunale Wärmeplanung.

Dabei soll die Energyeffizienz mit der aktuellen Geschäftsführung, bestehend aus Daniel Jung und, weiterhin eigenständig im Markt agieren. „Die Kommunen und Unternehmen stehen bei der Klimatransformation vor Herausforderungen, die groß, aber allesamt lösbar sind“, sagt Philipp Schönberger.

Quelle: Naturstrom | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH