Naturstrom: grüne Energie und Ladeinfrastruktur für Tiefgaragen

Der Düsseldorfer Ökostromanbieter Naturstrom bietet für Immobilien die Ausrüstung mit Wallboxen in Tiefgaragen und Ladestrom an. Das soll Eigentümern Arbeit abnehmen.

Die Naturstrom AG bietet der Immobilienwirtschaft ein Komplettpaket von der Planung bis zum kaufmännischen Betrieb von Ladeinfrastruktur in Tiefgaragen an. Die Versorgung soll via Ökostrom erfolgen, den das Unternehmen über den Tarif „fahrstrom“ anbietet.

„Ladeinfrastruktur wird in großen Mehrfamilienhäusern künftig so selbstverständlich wie Strom, Wasser und Internetanschluss“, erwartet Oliver Hummel, Vorstandsvorsitzender der Naturstrom AG. „Wir helfen Bauträgern, Gebäudeeigentümer:innen und Hausverwaltungen dabei, ihre Immobilien fit für morgen zu machen.“

Gemeinsam mit dem Hardware-Partner Theißen Power & Charge und einem bundesweiten Installateursnetzwerk plant das Unternehmen Tiefgaragenstellplätze mit Wallboxen auszurüsten. Das Laden und die Nutzung des Naturstrom-Tarifs seien durch die Authentifizierung mit einem RFID-Ladechip möglich. Den Service- und Wartungstechnikern vor Ort stelle Naturstrom ferner einen kostenfreien Backend-Zugriff zur Verfügung. So könnte diese den technischen Betrieb der Wallboxen auch aus der Ferne im Blick behalten.

„Die Abrechnung der geladenen Strommengen übernehmen wir. Für Vermieter oder Hausverwaltungen ist es oft eine große Erleichterung, damit nichts zu tun zu haben“, erläutert Naturstrom-Projektleiter Bernd Gau.

Im Frühsommer plant der Öko-Energieanbieter das Angebot zudem um einen dynamischen Fahrstromtarif zu ergänzen. Dieser sehe neben der viertelstundengenauen Weitergabe der Börsenstrompreise auch reduzierte Netzentgelte nach Paragraf 14 a, Modul 2, vor.

Strombelieferung und energiewirtschaftliche Abwicklung seinen bei „fahrstrom“ nicht an die Neuinstallation von Wallboxen gebunden, so Gau weiter. „Wir übernehmen auch die Abrechnung bestehender Ladeinfrastruktur, wenn Hausverwaltungen oder Immobilieneigentümer ihren Verwaltungsaufwand reduzieren möchten.“

