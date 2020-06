Sunovis vereinbart Bau von 200 MW PV für Encavis

Foto: Sunovis GmbH & Co. KG

Die Sunovis GmbH hat einen Kooperationsvertrag über ein mindestens 200 Megawatt großes Photovoltaik-Portfolio mit der Encavis AG, Deutschlands größtem Solarpark­betreiber geschlossen. Es geht dabei um ungeförderte Solarparks in Deutschland.

Mit dem Bau von zwei Photovoltaikanlagen für Encavis mit einer Gesamtleistung von ca. 120 MW will Sunovis an zwei verschiedenen Standorten in Deutschland voraussichtlich innerhalb eines Jahres beginnen.

Encavis übernimmt bei dieser Kooperation baureife Anlagen. Die börsennotierte AG ist auch für die Projektfinanzierung sowie für Gestaltung, Verhandlung und Abschluss des langfristigen Stromabnahmevertrags, des sogenannten Power Purchase Agreements (PPA), verantwortlich. Encavis sichert sich damit weitere förderfreie Freiflächenanlagen in Deutschland. Sunovis ist als Generalunternehmer für die Realisierung dieser Photovoltaikkraftwerke verantwortlich. DIe Firma übernimmt die Projektentwicklung, sowie den Bau und die Wartung der Anlagen.

„Wir freuen uns sehr, mit einem bereits bewährten Partner, Solarprojekte für den freien Strommarkt in einer signifikanten Größenordnung in unserem Heimatland zu realisieren,” begrüßte Dr. Dierk Paskert, CEO der Encavis AG, die Chance auch in Deutschland einen Beitrag zur Wachstumsstrategie des Konzerns leisten zu können.

Nicht die erste Kooperation

Bereits 2017 und 2019 hat die Sunovis GmbH zwei Anlagen mit insgesamt 14,3 MW gebaut, die Encavis erworben hat.

„Unsere Photovoltaik-Projekte verbinden den Aspekt der Nachhaltigkeit mit dem Wunsch nach einer sicheren Kapitalanlage. Besonderes Augenmerk legen wir dabei auf die Auswahl unserer Partner. Mit der Encavis haben wir einen starken Partner an unserer Seite, mit dem uns nicht zuletzt der hohe und nachhaltige Qualitätsanspruch verbindet, für den Sunovis steht.“ so Raphael Huber, CEO der Sunovis GmbH.

Als einer der führenden unabhängigen­ Stromerzeuger (­IPP)­ erwirbt und betreibt ­Encavis­ Solarparks und (Onshore-) Windparks in zehn Ländern Europas. Sunovis ist auf die Realisierung schlüsselfertiger Photovoltaikkraftwerke in Europa spezialisiert.

5.6.2020 | Quelle: Sunovis GmbH & Co. KG | www.solarserver.de

© Solarthemen Media GmbH