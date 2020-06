SolarEdge erweitert Batteriekompatibilität vom StorEdge Wechselrichter

Der neue dreiphasigen StorEdge Wechselrichter kann jetzt mit weiteren Batteriemodellen von BYD und LG Chem kombiniert werden.

SolarEdge hat die die Palette der von seinem neuen dreiphasigen StorEdge Wechselrichter unterstützten Batterien erweitert. Damit will das Unternehmen dem Trend zu der wachsenden Anzahl von Photovoltaik-Anlagen in Kombination mit einem Batteriespeicher besser gerecht werden. Der Dreiphasen-Wechselrichter unterstützt jetzt den Anschluss an die BYD B-Box LV sowie an zusätzliche LG Chem RESU 48V-Batterien. Damit will das Unternehmen den Installateuren mehr Möglichkeiten, bieten, ihre StorEdge Umsätze zu steigern.

Die Palette der BYD B-Box LV-Batterien, die der dreiphasige Wechselrichter ab sofort unterstützt, umfasst die Modelle 3.5, 7, 10.5 und 14. Die Palette der LG Chem RESU 48V-Batterien wurde um die Modelle 6.5 und 10 erweitert. Sie umfasst nun auch die Modelle 3.3 und 13. Da der StorEdge Dreiphasen-Wechselrichter mit dem Firmware-Update v4.9.33 oder höher mittels SetApp abwärtskompatibel ist, können Installateure jetzt Kommunikations- oder Stromleitungen zwischen bereits installierten StorEdge Systemen und diesen neu hinzugefügten Batteriemodellen anschließen. Den Wechselrichter kann man entweder DC- oder AC-seitig mit Batteriespeichern koppeln.

Mit der SolarEdge SetApp gelingt die schnelle und einfache Inbetriebnahme des Wechselrichters direkt von einem Smartphone aus. Der Wechselrichter verfügt über ein eingebautes Monitoring auf Modulebene. Er verschafft dem Nutzer eine Übersicht über den Batteriestatus, die PV-Strom-Produktion und der Eigenverbrauch.

Die Erweiterung der Batteriekompatibilität ist Teil des verstärkten StorEdge Angebots von SolarEdge. Zu diesem gehören auch die neuen StorEdge Wechselrichter, die Anfang des Jahres eingeführt wurden. Dieses Angebot umfasst einen einphasigen StorEdge Wechselrichter mit HD-Wave Technologie und einen dreiphasigen StorEdge Wechselrichter, die Solar-, Speicher- und Hausenergiemanagement in einem Wechselrichter integrieren.

11.6.2020 | Quelle: SolarEdge