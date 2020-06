Photovoltaik-Neuheiten von Huawei virtuell präsentiert

Aufgrund der Absage der Intersolar Europe 2020 hat Huawei seine Produktneuheiten auf einer globalen Smart PV Virtual Show präsentiert. Das Kernthema der Live-Übertragung an Kunden und Partner auf der ganzen Welt war: Photovoltaik auf dem Weg in die KI-Ära.

Während der virtuellen Messe am 11. Juni wurden außerdem die Photovoltaik-Neuheiten von Huawei vorgestellt:

Gewerbliche Anwendungen

Bei den gewerblichen Anwendungen konzentrieren sich die Photovoltaik-Neuheiten von Huawei auf die neue Generation des Wechselrichters SUN2000-30/36/40KTL-M3. Diese ist laut Huawei effizienter und kompakter und mit der Sicherheitsklasse IP66 ausgestattet. Außerdem ist die neue Generation mit der neusten Technologie zur Lichtbogenerkennung ausgestattet. Lichtbögen in gewerblichen Projekten werden in Kabeln von bis zu 200 Meter Länge erkannt, was sicherer und genauer ist als der Industriestandard UL 1699B (80 Meter).

Private Anwendungen

Im Bereich der Hausdachanlagen hat Huawei den einphasigen Wechselrichter SUN2000-2-6KTL-L1 mit dem Optimierer der zweiten Generation SUN2000-450W-P vorgestellt. Ausgestattet mit neuester KI- Technologie, macht die selbstlernende Lichtbogendetektion (AFCI) die Erkennung von Lichtbögen noch schneller und bietet somit höchste Sicherheit. Darüber hinaus kann nun mit der neuen punktgenauen Lichtbogenerkennung die Zeit zur Fehlersuche bei Lichtbögen um 80 % reduziert werden.

Neu ist auch die Speicherlösung LUNA2000-5/10/15-S0. Der Speicher kommt als modulares System, verfügt über ein intelligentes Batteriemanagement auf Batteriemodul-Ebene und liefert dadurch mehr nutzbare Energie.

Großanlagen

Auch für Großanlagen gibt es Photovoltaik-Neuheiten von Huawei. Die FusionSolar 6.0+ Lösung mit AI-Boost-Funktionen, wie der intelligenten Trackersteuerung, der UI-Kennliniendiagnose 4.0 und der KI-gestützten Netzanbindung, wird durch KI-Technologien weiter zur Erreichung der Netzparität und optimalen Stromgestehungskosten (LCOE) beitragen. Sie bietet zudem netzunterstützende Lösungen.

Die intelligente UI-Kennliniendiagnose 4.0 kann in nur 15 Minuten eine 100 MW-Anlage mit hoher Genauigkeit analysieren und ist mit verschiedenen Modultypen (bifacial und shingled) kompatibel. Die intelligente KI-gestützte Netzanbindung kann einen stabileren Anlagenbetrieb selbst bei einem extrem schwachen Stromnetz mit einem Kurzschlussverhältnis (SCR) von 1,5 ermöglichen.

Die Aufzeichung der Smart PV Virtual Show von Huawei ist unter dem nebenstehenden Link zu finden.

15.6.2020 | Huawei | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH