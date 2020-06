The smarter E: Markterwartungen sinken leicht

Wegen der Coronakrise dürfte der internationale Photovoltaikmarkt leicht rückläufig sein. Das zeigt ein Ausblick von Solarpower, der auf einer Online-Konferenz von The smarter E präsentiert wurde. 2021 geht es aber wieder kräftig aufwärts.

Die weltweite Innovationsplattform The smarter E präsentiert den Global Market Outlook (GMO) 2020-2024 im Rahmen einer Onlinekonferenz. Dieser zeigt: die Markterwartungen sinken wegen Corona nur leicht. Auf der Plattform stehen der Austausch zu energiewirtschaftlichen Themen sowie die Vernetzung der weltweiten Branchenakteure im Fokus.

Wie die Intersolar mitteilte, finde dies nun verstärkt im Rahmen digitaler Formate statt, wie Webinare, Innovation Days, Podcasts und Online-Konferenzen. Dazu zählt die Global Solar Market Outlook Launch Conference, eine virtuelle Veranstaltung organisiert von Intersolar Europe als Teil von The smarter E gemeinsam mit SolarPower Europe. Dort wurde der Global Market Outlook 2020-2024 veröffentlicht sowie ein Überblick zu den neuesten Solarentwicklungen und 5-Jahres-Marktprognosen präsentiert.

Kräftiges Plus 2021

Obwohl die Solartechnik zunehmend die kostengünstigste und am schnellsten wachsende Stromerzeugungstechnologie der Welt sei, beeinflusse COVID-19 den Sektor stark. Die Markterwartungen sinken. So rechnet SolarPower Europe’s jährlicher Global Market Outlook mit einem Rückgang der weltweiten Neuinstallationen um 4 Prozent auf 112 GW in 2020.

2021 sei dann aber wieder mit einem Wachstum um bis zu 34 Prozent zu rechnen. Dazu trügen die auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Regierungsprogramme bei wie der European Green Deal und das EU Recovery Package. Der Anteil der Photovoltaik an den weltweiten Netto-Kraftwerksinstallationen (inklusive fossile und nukleare Kapazitäten) stieg 2019 auf 48 Prozent und macht nun fast die Hälfte der im Jahr 2019 installierten Kapazität aus.

17.6.2020 | Quelle: Intersolar | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH