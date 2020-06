Photovoltaik: Solarstrom aus dem Boden

Ein Budapester Start-Up hat photovoltaische Fliesen entwickelt, die Solarstrom erzeugen. Anwendungsgebiete sind Garagenzufahrten, Gärten oder Pontons für die Schifffahrt.

Das Unternehmen Platio Solar geht buchstäblich neue Wege in der Photovoltaik: Fliesen erzeugen Solarstrom aus dem Boden. Wie das Technologie-Start-Up aus Budapest mitteilte, bestehen die Platio-Solarmodule zu 90 % aus recyceltem Kunststoff. Die in der EU entwickelten und hergestellten Bodenplatten verfügen über eine sichere Niederspannung und gehärtete Glasfliesen mit Anti-Rutsch-Beschichtung.

Neben dem recycelten Kunststoff bestehe die Erfindung aus schlagfestem Glas, Hochleistungs-Solarzellen und modularer Verdrahtung. Die Fliesen könnten verschiedene Geräte wie Handy-Ladegeräten, E-Fahrräder und E-Autos mit Strom versorgen. Auch im Immobilienbereich seien Einsätze denkbar. Bürogebäuden und Einkaufszentren könnten die Produkte mit dem Platio Green Building System nutzen.

Solarstrom für Schiffe und Häfen

Die Firma bietet ihre Produkte, die Solarstrom aus dem Boden erzeugen, seit 2017 in ganz Europa an. So kämen Platio-Fliesen in Garagenzufahrten und Gärten zum Einsatz, um E-Autos aufzuladen, einen Pool zu beheizen, oder die Gartenbeleuchtung mit Strom zu versorgen. Darüber hinaus gebe es auch Anwendungen im Bereich der Schifffahrt. So könnten Platio-Fliesen in Pontons Strom für Schiffe und Hafenanlagen erzeugen.

„Auch wenn das Dach eines Gebäudes nicht dafür geeignet ist, eine Photovoltaik-Anlage zu installieren, lassen sich unsere modularen Solarzellen auf Ersatzflächen, wie z.B. auf Garagen-Zufahrten installieren, oder sogar in eine smarte, sogenannte i-Bank einbauen”, sagt Miklós Ilyés, Mitbegründer von Platio und Landschaftsarchitekt. Flexibilität sei ein wichtiger Mehrwert der Solardesign-Innovation, da Alternativen für Dach-PV-Anlagen sehr bald stärker nachgefragt würden. Die Firma verweist dabei auf die wachsenden Programme für eine verbindlichen Einsatz der Photovoltaik für Neubauten.

Die Integration der Photovoltaik in den Boden kommt damit weiter voran. Daneben entwickeln sich auch Module für den Straßenbelag.

18.6.2020 | Quelle: Platio Solar | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH