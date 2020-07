Die sonnenBatterie 10 ist ab sofort auch für Hausbesitzer in Belgien verfügbar. Dafür hat sonnen eine exklusive Partnerschaft mit Opteco, einem der größten Solarinstallateure in Belgien geschlossen, der 2019 rund 2.400 Photovoltaik-Anlagen installiert hat.

In Belgien sind bereits mehr als 420.000 Photovoltaik-Anlagen auf Privathaushalten installiert. Diese werden zum großen Teil über das so genannte „Net-Metering“ vergütet. Dabei wird einem Haushalt mit PV-Anlage nur die Differenz zwischen dem eingespeisten Solarstrom und dem bezogenen Netzstrom berechnet. Diese Regulierung wird aktuell von der Regierung in Belgien auf die künftige Eigenverbrauchsnutzung von selbst produziertem Solarstrom umgestellt. Die Anfang 2020 gestarteten Förderung für Heimspeicher wie der sonnenBatterie 10 bietet Haushalten einen Zuschuss von bis zu 3.200 Euro.

„Belgien ist in Europa, neben unseren Kernmärkten wie der DACH-Region, Italien und Großbritannien, bereits der zwölfte Markt, in dem wir die sonnenBatterie anbieten“, sagt Christoph Ostermann, CEO und Gründer von sonnen. „Wir freuen uns sehr mit Opteco einen exklusiven Partner an unserer Seite zu haben, der zu den führenden Installateuren im belgischen Solarmarkt zählt und mit dem wir gemeinsam den aktuellen Wandel von Net-Metering hin zum Eigenverbrauch umsetzen können.“

„Opteco ist im belgischen Markt für die Installation von hochwertigen Qualitätsprodukten bekannt. Mit Blick auf die Energiewende haben wir nach einem zuverlässigen Partner für ein vollständiges Energieversorgungssystem im Eigenheim gesucht. Mit der sonnenBatterie 10 haben wir diese perfekte Ergänzung gefunden, die unsere Kunden noch unabhängiger vom konventionellen Energieversorgern macht und mit der sie selbst produzierten Solarstrom auch optimal selbst nutzen können“, sagt Ben Kunnen, CEO von Opteco.

Die sonnenBatterie 10 ist ein modular aufgebautes Heimspeichersystem mit einer Leistung bis 4,6 kW. Die kleinste Variante beginnt bei 5,5 kWh, die größte Variante liegt bei 27,5 kWh. Für gewerbliche Anwendungen ist die sonnenBatterie 10 auf bis zu 247,5 kWh kaskadierbar.

2.7.2020 | Quelle: sonnen | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH